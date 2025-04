Da tutto il mondo al Goldoni per il Concorso Voci Mascagnane. Sabato il concerto finale

Dopo le selezioni (a porte chiuse) si arriverà al concerto finale previsto per sabato 5 aprile, alle ore 18 in Goldonetta che per l’occasione sarà aperto al pubblico (ingresso libero fino esaurimento posti) ed assegnerà i premi in palio per questa competizione che verte principalmente sul repertorio lirico di Pietro Mascagni

Stanno giungendo da dodici diversi paesi del mondo al Teatro Goldoni di Livorno i giovani cantanti lirici che per tre giorni, a partire da giovedì 3 aprile, parteciperanno al Concorso Internazionale Voci Mascagnane promosso dal Dipartimento Mascagni della Fondazione Goldoni giunto alla quarta edizione. Dopo le selezioni (a porte chiuse) si arriverà al concerto finale previsto per sabato 5 aprile, alle ore 18 in Goldonetta che per l’occasione sarà aperto al pubblico (ingresso libero fino esaurimento posti) ed assegnerà i premi in palio per questa competizione che verte principalmente sul repertorio lirico di Pietro Mascagni e degli autori a lui coevi. Dei 48 partecipanti iniziali (provenienti da Australia, Cina, Corea del sud, Giappone, Grecia, Italia, Messico, Russia, Serbia, Stati Uniti, Ucraina e Turchia), 12 saranno i finalisti che si sottoporranno alla valutazione di una giuria presieduta da Marco Vinco Direttore Artistico Macerata Opera Festival e di cui faranno parte Marco Voleri Direttore Artistico Mascagni Festival, Emanuele Gamba Direttore Artistico Fondazione Teatro Goldoni, Cataldo Russo Direttore Artistico Teatro del Giglio Puccini di Lucca, Fulvio Venturi Musicologo e Marco Guidarini Direttore d’Orchestra, che sarà impegnato nella prossima produzione per la stagione lirica del Goldoni (Falstaff di Giuseppe Verdi, 24 e 26 aprile); presenterà la serata Paolo Noseda, consulente musicale della Fondazione Goldoni.

“Già con le prime tappe della Mascagni Academy – afferma Marco Voleri – sono testimone di quanto sia alta l’attenzione e la voglia di misurarsi da parte delle nuove generazioni di cantanti sul teatro del nostro Mascagni e sono particolarmente lieto di vedere anno dopo anno questo percorso crescere quantitativamente e qualitativamente, tanto che abbiamo messo a bando del concorso ruoli specifici che i vincitori saranno chiamati ad interpretare sul palcoscenico nel prossimo Mascagni Festival: ulteriore esempio del nostro impegno a favore di una crescita complessiva degli interpreti, che coniughi conoscenza e studio con prassi esecutiva e che vedrà nella prossima masterclass, momento ulteriore ed altamente formativo”. I ruoli messi a concorso riguardano L’amico Fritz e L’ode a Leopardi di Mascagni e l’opera The medium di Giancarlo Menotti.

Sono inoltre previsti il Premio speciale Mascagni, per la migliore interpretazione di un’aria mascagnana d’opera, da camera o sacra: anche qui, al vincitore sarà offerto un concerto all’interno del Mascagni Festival 2025; il Premio speciale offerto da Soroptimist Club Livorno, premio a una voce femminile finalista del Concorso Voci Mascagnane; due borse di studio intitolate a Bianca Maria Galli offerte dall’Associazione Amici del Teatro Goldoni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©