De Falla 150, la musica spagnola sul palco del Goldoni

Venerdì 6 marzo, ore 21, tutto il calore ed il ritmo infuocato della musica spagnola. Due le opere emblematiche proposte all’ascolto, entrambe amatissime dal pubblico di tutto il mondo: El sombrero de tres picos (Il cappello a tre punte) e l’irresistibile El amor brujo (L’amore stregone)

Sarà la Spagna dei mille colori, dei ritmi infuocati e delle melodie cariche di passione della musica di Manuel de Falla, autore di cui ricorre il 150° anniversario della nascita, l’assoluta protagonista del prossimo concerto in programma venerdì 6 marzo, alle ore 21 al Teatro Goldoni per la Stagione sinfonica. “De Falla 150” è un omaggio ad uno dei più grandi compositori iberici, un artista che seppe coniugare mirabilmente le tradizioni della sua terra (era originario di Cadice in Andalusia), con i fermenti ed i nuovi approdi musicali che dall’inizio del ‘900 andavano diffondendosi in Europa (l’impressionismo di Debussy, le finissime orchestrazioni con il classicismo moderno di Ravel ed altri). Sul podio dell’Orchestra del Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, il M° Alfredo Stillo, già applaudito a Livorno in questa stagione ne La tragedie de Carmen, il dramma musicale incentrato sulla più famosa gitana dell’opera lirica; il M° Stillo, classe 1999, dopo la brillante laurea in pianoforte e in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, ha proseguito la sua alta formazione per direttori presso l’Italian Conducting Academy di Milano e con la “Riccardo Muti Italian Opera Academy”, maturando negli ultimi anni significative esperienze in campo lirico.

Due le opere emblematiche di De Falla che saranno proposte all’ascolto, entrambe amatissime dal pubblico di tutto il mondo: El sombrero de tres picos (Il cappello a tre punte) di cui sarà eseguita la suite n.1 e l’irresistibile El amor brujo (L’amore stregone). La prima è la musica per un balletto basato su una storia molto teatrale e comica, fatta di equivoci ed inganni, dove le danze ed i canti originali scaturiti dall’incredibile inventiva di De Falla sono a favore di una narrazione leggera e luminosa; registro completamente diverso per la seconda, pervasa da un’atmosfera misteriosa e magica, dai toni drammatici su cui spicca in tutta la sua grandiosità la Danza del fuego, una delle pagine più famose della letteratura musicale iberica, con i suoi ritmi ossessivi dal sapore quasi rituale. La forte influenza del folklore e del Cante jondo della terra del compositore spagnolo, saranno esaltati dal canto di Mely Zafra, interprete specialista di questo repertorio nell’ambito di una carriera caratterizzata dalla versatilità e dal dialogo tra musica classica e tradizione popolare; invitata da molte società musicali e teatrali sia in Spagna che all’estero, Mely Zafra ha interpretato El Amor Brujo di Manuel de Falla in numerose occasioni. In apertura, a sottolineare il legame tra la musica di De Falla e quella del suo tempo, la Danse (Tarantelle styrienne), L. 69 di Claude Debussy, un breve brano che colpisce per vivacità e brillantezza ritmica, evocando una danza tipica del sud Italia (la Tarantella) filtrata idealmente con quella folkloristica della regione austriaca della Stiria.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni, aperto il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio; vendita online ticketone.it – Prezzi: posto unico numerato € 12 intero, € 10 ridotto COOP, € 5 ridotto giovani fino a 35 anni d’età.

