Diecimila spettatori al Festival Mascagni 2023

Prosegue il rilancio internazionale della figura e delle opere di Pietro Mascagni da parte di Fondazione Goldoni: diecimila presenze per 23 spettacoli nel nome di Pietro Mascagni e della sua opera hanno animato in tre settimane di programmazione nel mese di agosto la città di Livorno con una proiezione internazionale che dal territorio della sua città natale è arrivato fino in Portogallo e Giappone. Le anticipazioni 2024

Diecimila presenze per 23 spettacoli nel nome di Pietro Mascagni e della sua opera, hanno animato in tre settimane di programmazione nel mese di agosto la città di Livorno con una proiezione internazionale che dal territorio della sua città natale è arrivato fino in Portogallo e Giappone. Sono questi i numeri principali della quarta edizione del Festival a lui dedicato, cresciuto anno dopo anno a partire dal 2020 con l’iniziativa della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno in collaborazione con il Comune di Livorno e che sempre più si è radicata quale opportunità preziosa e unica nel panorama culturale nazionale ed internazionale: uno spunto, questo, ben colto dalla recente iniziativa parlamentare che con un apposito disegno di legge intende proiettarlo nel novero dei festival musicali riconosciuti e sostenuti dallo Stato: “Questa edizione del Mascagni Festival ha segnato un momento culturale ricco di emozioni per la città di Livorno e non solo – afferma Marco Voleri, Direttore artistico Mascagni Festival – L’energia degli artisti coinvolti, la rete internazionale che si è creata attorno al festival dedicato al suo più illustre compositore uniti dalla passione che il pubblico, attraverso la sua presenza, ci ha manifestato, ci indica la strada per il futuro. Con una consapevolezza: Mascagni, grazie alle sue opere e alla sua vita, ci invita ogni anno a scoprire nuove sfaccettature della sua genialità musicale e ci dà occasione di raccontare Livorno in un modo innovativo. Come, d’altra parte, è stato lui per tutta la vita”. Da qui un lavoro che è subito ripartito per delineare gli ambiti dell’azione per il 2024 che non potrà che tener conto di un’importante ricorrenza e per di più legata a chi di Mascagni fu non solo coevo, ma amico e compagno di studi: “A tal proposito – prosegue il M° Voleri – sono lieto di preannunciare due dei momenti clou della prossima edizione del festival, che riguarderanno il rapporto tra Mascagni e Giacomo Puccini, in occasione del centenario dalla scomparsa del musicista lucchese. In programma un reading dedicato ai due compositori – in prima assoluta – che coinvolgerà due attori del panorama nazionale: un evento unico nel suo genere che celebrerà le influenze e i legami artistici tra queste due grandi personalità che hanno fatto la storia del melodramma del ‘900. Oltre a questo, metteremo in scena il dittico “Cavalleria rusticana – Gianni Schicchi”, realizzando uno spettacolo che sarà un ideale fil rouge tra i talenti compositivi dei due artisti: un’opportunità straordinaria per scoprire nuove prospettive sulla musica di entrambi i compositori”.

