Domani alle 18 in Goldonetta il Laboratorio Teatro Bambino con “Attraverso gli universi”

Martedì 14 maggio alle ore 18, in Goldonetta, per la rassegna Laboratori in scena, con Attraverso gli universi di Giovannino Perdigiorno si esibiranno piccoli attori del Laboratorio Teatro Bambino condotto da Alessandra Donati e Deborah Di Girolamo

Martedì 14 maggio alle ore 18, in Goldonetta, per la rassegna Laboratori in scena, con Attraverso gli universi di Giovannino Perdigiorno si esibiranno piccoli attori del Laboratorio Teatro Bambino condotto da Alessandra Donati e Deborah Di Girolamo.

Spesso il mondo degli adulti dimentica la meraviglia di guardare attraverso una goccia di rugiada, di fantasticare davanti ad una foglia che danza al vento. Invece, se anche da grandi, guardassimo con attenzione, scopriremo che ci sono universi nascosti, paesi in cui le rose non hanno spine e le spade non hanno la punta: parola di Giovannino Perdigiorno.

Dal celebre personaggio di Gianni Rodari, prende l’ispirazione per uno spettacolo vivace colorato e multidisciplinare. Lo spettatore viene coinvolto attraverso il viaggio, nell’universo della Fantasia. Gli allievi del corso porteranno il loro pubblico a guardare il mondo attraverso gli occhi di un bambino: che sa dare risposte semplici ai quesiti della vita.

In scena: Alberto Gratta, Alice Guerri, Alida Regoli Piro, Amelia Fina, Anna Meini, Carlos Mazzoni, Dorian Lucas Canu, Emily Possamai, Emma Norci, Ginevra Martelloni, Giorgia Mastasi, Giosuè Busoni, Giulia Maenza, Gloria Lunadei, Jacopo Volpi, Oriana Romeo, Sara Moschini, Sibilla D’Ercole, Stefania Afzal, Viola Torresi. Regia Alessandra Donati e Debora Di Girolamo .

Biglietti € 5 in vendita c/o la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

Condividi:

Riproduzione riservata ©