Domenica concerto lirico in Goldonetta

In occasione del 50° della Fondazione del Circolo musicale Amici dell'Opera "Galliano Masini". Il concerto vedrà protagonisti il soprano Roberta Ceccotti ed il tenore Vladimir Reutov con Gianni Cigna al pianoforte; presenta Fulvio Venturi. Ingresso gratuito

Ha compiuto 50 anni il Circolo musicale Amici dell’Opera “Galliano Masini“, un traguardo importante per un’associazione dinamica ed appassionata di filolirici che dalla propria storica sede in piazza Manin ha saputo con entusiasmo ed intelligenza seguire e movimentare la vita artistica della città di Livorno. La ricorrenza sarà salutata domenica 5 febbraio, alle 16 in Goldonetta, con un Concerto lirico organizzato dal Circolo Masini con la partecipazione della Fondazione Teatro Goldoni a cui tutta la cittadinanza è invitata (ingresso libero fino esaurimento posti). “Agli inizi degli anni ’70 – ricorda Fulvio Venturi, Presidente del Circolo – nacque la prima associazione, a cui se ne aggiunse ben presto un’altra dedicata al grande tenore livornese Galliano Masini; nel 1995 le due compagini si unirono e in questi cinquanta anni, sul filo della passione musicale, sotto l’una o l’altra egida, sono giunti nella nostra città cantanti come Leila Gencer, Nicolai Gedda, Renato Bruson, Lucia Stanescu, Carlo Bergonzi, Magda Olivero, Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Gino Bechi; sono state date alle stampe importanti pubblicazioni, sia sulla figura di Galliano Masini che di Pietro Mascagni, come sull’importanza dell’opera lirica a Livorno”. “Avere un Circolo Musicale attivo è da sempre un fatto molto importante per i Teatri – afferma il Direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli – e lo è anche per il nostro, non solo per una continua azione di stimolo e confronto, ma per il contributo all’organizzazione della stagioni che offre liberamente e con entusiasmo. Siamo quindi lieti di festeggiare con i loro soci e con tutto il pubblico questo bel traguardo nella più ferma convinzione che si debba guardare avanti, favorendo anche belle occasioni di incontro come questa”.

Il concerto vedrà protagonisti il soprano Roberta Ceccotti ed il tenore Vladimir Reutov con Gianni Cigna al pianoforte; presenta Fulvio Venturi. In programma figurano alcune delle più belle pagine liriche fra le quali non potevano mancare quelle tratte dalle opere di Pietro Mascagni, di cui Galliano Masini fu acclamato e indimenticabile interprete nei Teatri di tutto il mondo; del compositore livornese saranno proposte “Flammen perdonami” da Lodoletta, “Ed anche Beppe amò” e “Suzel buondì” da L’amico Fritz ed una Fantasia al pianoforte da Le Maschere, opera che la settimana prossima debutterà nel nuovo allestimento e produzione del Teatro Goldoni. Sarà quindi la volta “Mercé diletti amici” da Ernani e “Un dì, felice, eterea” da La Traviata di Verdi, “Che gelida manina” da La bohème di Puccini, Aria della Vilja da La vedova allegra di Lehár, Méditation da Thaïs di Massenet ed in chiusura “Il dolce mi colpì di sua voce” e “Verranno a te sull’aure” da Lucia di Lammermoor di Donizetti.

