Dopo 244 anni torna in scena L’Adriano in Siria di Luigi Cherubini

Al Teatro Goldoni sabato 5 dicembre la prima esecuzione assoluta in epoca moderna dell’opera diretta da Federico Maria Sardelli, con la regia di Massimo Pizzi Gasparon Contarini. La partitura è stata recuperata grazie al lavoro di ricerca di Massimo Signorini dell’Accademia degli Avvalorati

È stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Teatro Goldoni la produzione de “L’Adriano in Siria” di Luigi Cherubini, che sabato 5 dicembre, alle ore 20, sarà protagonista della sua prima esecuzione assoluta in epoca moderna. Un appuntamento di particolare valore storico e musicale per Livorno: l’opera debuttò infatti proprio in città il 1° aprile 1782, in occasione dell’inaugurazione del Teatro degli Armeni, successivamente conosciuto come Teatro degli Avvalorati e oggi scomparso. A distanza di 244 anni, quella stessa composizione torna dunque nella città che la vide nascere, riportando alla luce una pagina dimenticata del patrimonio musicale livornese. Alla presentazione sono intervenuti l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, il direttore artistico della Fondazione Teatro Goldoni Emanuele Gamba, Stefano Thrull e Roberto Sbolci della direzione del Festival Hortus Harmonicus, il regista Massimo Pizzi Gasparon Contarini e Massimo Signorini, presidente dell’Accademia degli Avvalorati, che ha curato il lavoro di ricerca della partitura. Proprio il ritrovamento della partitura rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’intera operazione culturale. Il lavoro di ricerca condotto dall’Accademia degli Avvalorati, attraverso il suo fondatore e presidente Massimo Signorini, ha permesso di recuperare un’opera rimasta fuori dalle scene per oltre due secoli. Il progetto di riscoperta è stato realizzato da Modo Antiquo nell’ambito del Festival Hortus Harmonicus, con il sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni, che ne cura l’allestimento, e dell’Accademia degli Avvalorati. Sul podio salirà Federico Maria Sardelli, alla guida dell’Orchestra Barocca Modo Antiquo. La partitura, che presenta alcune parti incomplete, è stata oggetto di un importante lavoro di ricostruzione musicale. «Confrontarsi con un titolo che non ha mai visto nel tempo alcuna minima prassi esecutiva neppure parziale è sicuramente una sfida e rappresenta un’opportunità unica», ha spiegato Sardelli, sottolineando come il materiale recuperato possa offrire un ulteriore tassello per comprendere l’evoluzione del linguaggio musicale di Cherubini. La regia, le scene, i costumi e le luci sono firmati da Massimo Pizzi Gasparon Contarini, che ha scelto di restituire forza visiva all’opera attraverso evocazioni scenografiche barocche e costumi ispirati ai ritratti dei castrati dell’epoca, cercando una sintesi tra classicità e armonia estetica. Assistente alla regia sarà Sandro Pacini, mentre il videomaker è Virginio Levrio.

La composizione, su testo di Pietro Metastasio, è ambientata nel 117 d.C. ad Antiochia di Siria, sotto il dominio romano. Al centro della vicenda ci sono l’imperatore Adriano, innamorato di Emirena, figlia del re dei Parti Osroa e promessa sposa del principe Farnaspe. A complicare gli intrecci sentimentali e politici intervengono Sabina, promessa sposa di Adriano, e il tribuno Aquilio, che trama per conquistare la donna. Tra intrighi, congiure, tentativi di assassinio e rinunce amorose, la vicenda si conclude con il riconoscimento da parte di Adriano dei propri doveri di sovrano: Osroa riottiene la libertà e il regno, Emirena può sposare Farnaspe e l’imperatore torna a Sabina. Sul palco, nel ruolo dei protagonisti, Federico Fiorio sarà Adriano, Anna Vigori interpreterà Farnaspe, Valeria La Grotta sarà Sabina, Aurora Peña vestirà i panni di Emirena, Manuel Amati quelli di Osroa e Anastasia Petrova interpreterà Aquilio. Lo spettacolo rappresenta l’appuntamento conclusivo della seconda edizione di Hortus Harmonicus, il Festival di musica barocca che nelle ultime settimane ha animato Livorno, proponendo un percorso di riscoperta e valorizzazione del repertorio musicale antico. La giornata di sabato 5 dicembre sarà arricchita anche da un incontro dedicato all’opera, in programma alle ore 16 al Teatro Goldoni, con ingresso libero. L’appuntamento vedrà i saluti iniziali di Massimiliano Mautone, direttore amministrativo della Fondazione Teatro Goldoni, e l’introduzione di Emanuele Gamba. Parteciperanno Helen Geyer, docente all’Institut für Musikwissenschaft di Weimar, e Francesca Menchelli-Buttini, docente al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro. Interverranno inoltre Federico Maria Sardelli, Massimo Pizzi Gasparon Contarini, Massimo Signorini e Marianna Volpin, direttrice dell’Archivio di Stato di Livorno. A moderare sarà il musicologo Fulvio Venturi.

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