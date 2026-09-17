Due open day per scoprire i laboratori della Bottega d’Arte

Ad ottobre, riparte la Bottega d’Arte della Fondazione Teatro Goldoni, con una nuova stagione di laboratori dedicati al teatro e al canto e rivolti a bambini, ragazzi, giovani e giovani adulti

Ad ottobre, riparte la Bottega d’Arte della Fondazione Teatro Goldoni, con una nuova stagione di laboratori dedicati al teatro e al canto e rivolti a bambini, ragazzi, giovani e giovani adulti.

I corsi rappresentano un’opportunità per avvicinarsi al mondo del teatro, sviluppare le proprie capacità espressive e creative e sperimentare, attraverso il gioco e la pratica, le tecniche della recitazione e del canto. Un’esperienza formativa pensata non solo per chi vuole avvicinarsi al palcoscenico, ma anche per chi desidera mettersi in gioco, acquisire maggiore consapevolezza e imparare a lavorare insieme agli altri.

Per presentare i diversi percorsi e consentire agli interessati di conoscere docenti e modalità di svolgimento delle attività, il Teatro Goldoni organizza due open day nella Sala Specchi.

Il primo appuntamento è venerdì 18 settembre alle ore 18, dedicato ai corsi Teatro Bambino, per la fascia 6-10 anni, Teatro Ragazzi dagli 11 ai 14 anni e Coro Voci Bianche dai 6 ai 16 anni.

Il secondo open day è in programma lunedì 21 settembre alle ore 18 e sarà dedicato ai percorsi Teatro Giovani per ragazze e ragazzi dai 15 ai 19 anni e Teatro Giovani Adulti dai 20 ai 40 anni.

A condurre i laboratori saranno professionisti del mondo del teatro e del canto, scelti dalla Fondazione Goldoni per le loro competenze artistiche e pedagogiche e per la capacità di costruire percorsi attenti alle esigenze del gruppo e del singolo allievo.

Gli open day saranno quindi un’occasione per conoscere più da vicino le attività della Bottega d’Arte, incontrare gli insegnanti e ricevere tutte le informazioni sui corsi.

Per informazioni è possibile consultare la sezione Formazione – Laboratori su goldoniteatro.it

Informazioni e iscrizioni: 0586 204206 / 0586 204225 – [email protected]

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