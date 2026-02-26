Emozioni al pianoforte in Goldonetta con la vincitrice di Livorno Piano Competition

La serata di Classica con gusto, in programma sabato 28 febbraio, si svolgerà con la consueta formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale

Torna a Livorno sabato 28 febbraio, alle ore 21 in Goldonetta per la rassegna “Classica con gusto” la giovane e sensazionale pianista russa Ariana Takazova, che lo scorso ottobre proprio su quel palcoscenico vinse la nona edizione del prestigioso concorso pianistico internazionale Livorno Piano Competition dell’associazione Livornoclassica, realizzato con patrocini e collaborazioni di istituzioni ed enti importanti: “È stata una bellissima scoperta – afferma Carlo Palese che di quel concorso è direttore artistico, oltre che curatore della rassegna di musica da camera della Fondazione Goldoni e Menicagli Pianoforti – Ariana si affermò tra oltre 60 pianisti provenienti da ogni parte del mondo, tutti rigorosamente under 32, per le sue eccellenti doti interpretative ed esecutive; l’ascolteremo in una serata molto ricca ed articolata sul tema Emozioni al pianoforte, tra Visione e Reminiscenza con un programma che inizierà e terminerà nel nome di Vienna”. In apertura la Vienna di Franz Schubert che affiorerà continuamente nella sua Sonata in la maggiore D664 op.120, tra il carattere danzante dello spigliato rondò finale e nella generale dolcezza malinconica che conferiscono a questa musica il tono della nostalgia. Circa un secolo dopo e la capitale austriaca è ancora lì con la sua atmosfera elegante, il sapore del valzer e l’amore, declinato in gioie e dolori dal celebre violinista Fritz Kreisler con Liebesleid e Liebesfreud nella versione di Sergej Rachmaninov, uno dei più grandi pianisti di ogni tempo: “Rachmaninov raccoglie queste gemme e le arricchisce di virtuosismo, contrappunti, armonie dense – spiega Palese – pochi anni sono trascorsi, ma si coglie il passaggio tra un’epoca che è e qualcosa che non è già più. Ancora il violino, nel gioco della reminiscenza, porta Rachmaninov a ripensare Bach con i tre brani dalla Suite in mi maggiore dalla Partita n.3 per violino solo che rappresentano un esempio luminoso di arte della trasformazione. Nel cuore del programma, le due Sonate di Janacek e Scriabin; entrambe hanno fonte di ispirazione in eventi tali da suscitare una forte impressione negli Autori, e un’autentica visione negli ascoltatori. Janacek scrisse di getto la sua sonata dopo l’uccisione, il 10 ottobre 1905 di un giovane studente cecoslovacco nel corso di una manifestazione a difesa della lingua patria in Università; in questa musica tragica e livida le note musicali ci parlano, taglienti e fredde come lame. Scriabin vide il mare per la prima volta, poco più che ventenne, e volle fissare in musica l’emozione riportata; questo mare, a tratti calmo, tempestoso in altri momenti è sempre e comunque profondo e minaccioso. Scriabin riesce ad evocare il mistero, e qui sta la differenza tra descrizione e visione. Nata nel 2000, Ariana Takazova si è diplomata nel 2023 con successivo master presso il Conservatorio di Mosca “P. Čajkovskij” con il titolo di “miglior diplomata dell’anno”. Vincitrice di ulteriori concorsi internazionali (Primo Premio e Premio del Pubblico al César Franck, Belgio, 2019 e “Vyatskoye”, Russia, 2021), si esibisce regolarmente con diverse orchestre, tra cui la Sinfonica del Teatro Mariinskij e la Sinfonica da Concerto del Conservatorio di Mosca in varie sale da concerto nella capitale russa, oltre alla Sala da Concerto della Filarmonica Statale dell’Ossezia del Nord.

Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it

