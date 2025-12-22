Fondazione Teatro Goldoni e Mascagni Festival protagonisti della cultura musicale internazionale

Il percorso avviato con questo accordo apre nuove prospettive per future collaborazioni artistiche, formative e culturali, nel segno di un dialogo sempre più aperto tra Livorno, Genova, il Sudamerica e la comunità internazionale

La cultura e la musica come ponte tra paesi e popoli, strumenti strategici per creare relazioni importanti valorizzando nel contempo giovani artisti nel segno della ricchezza e peculiarità di ciascuna realtà: se ne è parlato nei giorni scorsi a Genova ad un evento di alto profilo dedicato alla cooperazione culturale internazionale, a cui sono stati invitati e ne hanno preso parte Fondazione Teatro Goldoni e Mascagni Festival. L’occasione è stata fornita dalla consegna del Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” al Maestro Lorenzo Tazzieri, nella la Sala Cristoforo Colombo della Regione Liguria. Al centro dell’incontro, le sinergie tra Italia e Sudamerica nel campo della lirica, della formazione musicale e della diplomazia culturale, a cui hanno preso parte autorità istituzionali e consolari di Cile, Perù, Colombia e Brasile. Proprio in questo contesto si inserisce la recente firma del memorandum di collaborazione tra AICU – Associazione Internazionale delle Culture Unite e la Fondazione Teatro Goldoni/Mascagni Festival, avvenuta nei mesi scorsi a Livorno. Un accordo che sancisce l’avvio di una collaborazione destinata a favorire la circolazione delle idee, la valorizzazione del patrimonio lirico italiano e lo sviluppo di relazioni artistiche internazionali. Il direttore artistico del Mascagni Festival, Marco Voleri, ha sottolineato come questa collaborazione rientri nel percorso già avviato dal Festival: “abbiamo costruito un progetto che pone al centro i giovani, la qualità artistica e l’apertura internazionale. La Mascagni Academy ne è l’espressione più concreta: un laboratorio permanente di formazione e crescita per nuove generazioni di interpreti. Mascagni è un ponte tra passato e futuro, e oggi questo ponte si allunga verso il Sudamerica”. Massimiliano Mautone, Direttore Amministrativo della Fondazione Goldoni, ha definito il memorandum come “un passo fondamentale per l’internazionalizzazione del teatro e delle sue attività educative”. Lorenzo Tazzieri, premiato dalla Fondazione LericiPea per il suo impegno nella promozione della lirica nel mondo e Presidente di AICU, ha concluso: “Mettiamo in rete città, teatri, istituzioni e giovani talenti, perché la musica possa continuare a unire ciò che la geografia separa”. Il percorso avviato con questo accordo apre nuove prospettive per future collaborazioni artistiche, formative e culturali, nel segno di un dialogo sempre più aperto tra Livorno, Genova, il Sudamerica e la comunità internazionale.

