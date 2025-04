Gamba e Mautone scelti come direttori del Goldoni

Si è riunito nella mattina di mercoledì 9 aprile il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Goldoni che ha istituito, ai sensi dell’Articolo 16 del vigente Statuto, la Direzione Generale, costituita dalle figure del Direttore Amministrativo e del Direttore Artistico. A seguito delle selezioni tecniche e dei successivi colloqui con il Comitato di Indirizzo della Fondazione sono stati individuati Massimiliano Mautone per la direzione amministrativa ed Emanuele Gamba per la direzione artistica. Entrambi i direttori prenderanno servizio non appena espletate, nei tempi necessari, le dovute formalità tecnico-burocratiche. “Un vivo ringraziamento va al Mº Mario Menicagli per l’ottimo lavoro svolto in questi anni per la Fondazione Goldoni”.

