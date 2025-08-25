Giancarlo Giannini al Mascagni Festival in “Mascagni, il divo”

Accompagnato dai Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e dal pianista Massimo Salotti, l'attore italiano darà voce ed anima al compositore livornese restituendone il carisma e la complessità attraverso un racconto coinvolgente. Appuntamento martedì 26 agosto alle 21,30 alla Terrazza Mascagni

Un evento esclusivo per il Mascagni Festival: martedì 26 agosto alle 21,30 sulla Terrazza dedicata al grande compositore livornese, il celebre attore di fama internazionale Giancarlo Giannini ne celebrerà la figura artistica ed umana con lo spettacolo Mascagni, il divo. Sarà lui, accompagnato dai Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e dal pianista Massimo Salotti, a dargli voce ed anima, restituendone il carisma e la complessità attraverso un racconto coinvolgente in prima esecuzione assoluta.

Il progetto, nato da un’idea di Elena Marazzita, con la drammaturgia di Debora Pioli è prodotto dal Mascagni Festival e Aida Studio Produzioni, sotto il patrocinio del Comitato Promotore Mascagni; la mise en scène è curata da Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival: “Mascagni non fu solo un compositore, ma un artista dal temperamento forte, un innovatore capace di rivoluzionare la scena lirica ed un personaggio controverso – afferma – Mascagni, Il Divo vuole offrirne un ritratto intimo per cercare di svelarne il talento, le ambizioni e le fragilità”.

Il racconto attraverserà così le tappe fondamentali della sua vita: dagli anni della formazione ai trionfi nei teatri internazionali, dalla consacrazione con Cavalleria rusticana alle sfide artistiche e personali. Le esecuzioni dal vivo arricchiranno la narrazione, creando un dialogo tra parola e melodia attraverso un percorso musicale che spazierà tra celebri arie e brani meno conosciuti, rivelando così la profondità e la modernità del linguaggio mascagnano. “La sua musica, potente ed evocativa – prosegue Voleri – accompagnerà il ritratto di un uomo visionario e passionale, capace di emozionare con ogni nota e parola”. Con la sua voce magnetica, Giancarlo Giannini darà vita a uno spettacolo intenso e suggestivo, in cui teatro e musica si intrecceranno per restituire l’anima del musicista labronico.

Un’esperienza culturale che celebra il maestro livornese, rendendolo vicino e attuale, in una serata che promette di lasciare il segno.

Biglietti da € 12 a € 20 in vendita al botteghino del Teatro Goldoni di Livorno il martedì e giovedì dalle 10 alle 13; biglietteria alla Terrazza Mascagni aprirà due ore prima dello spettacolo.

