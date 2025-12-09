Giovedì Carmina Burana di Carl Orff al Teatro Goldoni

Evento da non perdere giovedì 11 dicembre alle 21: eccezionale appuntamento per la stagione sinfonica con l’Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Esercitano un fascino irresistibile sul pubblico di tutto il mondo, godendo di un successo travolgente che l’accompagna dal loro primo apparire: sono i “Carmina Burana”, una raccolta di canti profani, testi medievali del XIII secolo scritti in latino, tedesco e francese antico, conservati in un monastero benedettino della Baviera e che il compositore tedesco Carl Orff musicò sulla metà degli anni ’30 del secolo scorso. Li ascolteremo giovedì 11 dicembre, alle ore 21 al Teatro Goldoni di Livorno nell’ambito della Stagione sinfonica, nell’esecuzione dell’Orchestra del Goldoni “Massimo de Bernart” e del Coro del Goldoni sotto la guida di una bacchetta esperta come il M° Vito Clemente; maestro del coro Maurizio Preziosi; voci soliste Hyung Ju Seo soprano, Luis Javier Jimenez tenore e Valerio Pagano baritono.

Attraverso una musica melodica di notevole intensità ritmica e dalla timbrica suggestiva, Orff creò per i Carmina atmosfere emozionanti, cariche di pathos ma anche ricche di spensieratezza, felicità, amore, goliardia, che raccontano storie semplici legate alla vita quotidiana ed all’ambiente, il tutto legato dal leitmotiv del tempo che passa inesorabilmente scandendo la vita di ciascuno attraverso la sorte che è mutevole come la luna: è questo il celeberrimo “Fortuna Imperatrix Mundi”, che apre e chiude il concerto e che rappresenta una delle pagine più popolari in assoluto della musica classica del Novecento, entrata profondamente nell’immaginario collettivo anche grazie all’impiego in film, eventi, spot. E se il destino interviene a proprio piacimento sulla vita degli uomini, senza curarsi delle conseguenze, Orff con i Carmina alzò un inno altissimo e potente sulle gioie del vivere quotidiano, passando dalla celebrazione degli aspetti gioiosi della primavera e della natura, ai piaceri ispirati alla vita d’osteria, a quelli dell’amore e del sessualità, all’esaltazione della bellezza femminile, per tornare poi al punto di partenza nell’epilogo che chiude questa “Cantata scenica” come la definì il suo stesso autore.

Vito Clemente ha diretto importanti orchestre in Italia ed all’estero ed è direttore artistico dell’Orchestra della Città Metropolitana di Bari e di OperaSai di Tokyo, oltre che del Traetta Opera Festival e di altre importanti realtà musicali internazionali.

Si ricorda che il concerto Carmina Burana si svolgerà giovedì 11 dicembre anziché il giorno successivo come precedentemente annunciato; i biglietti emessi con la data del giorno 12 mantengono ovviamente la validità per il giorno 11 e per coloro che lo richiederanno sarà possibile averne il rimborso fino al 18 dicembre.

Biglietti Posto unico € 12, ridotto Coop € 10, ridotto Under 35 € 5, in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita online su ticketone.it

Info su programma ed artisti su www.goldoniteatro.it

