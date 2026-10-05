Goldonetta. Cico Messina, cantautore tra Sicilia, jazz, funk e world music in concerto

Un appuntamento originalissimo, in programma venerdì 9 ottobre alle 21, anche per la partecipazione del pubblico che sarà chiamato ad assistervi in piedi, con biglietti gratuiti fino esaurimento disponibilità

Jazz, funk, world music e la sua terra, la Sicilia: sono questi gli elementi musicali e narrativi che il cantautore Cico Messina, nato a Mazara del Vallo, intreccerà nel suo concerto live in programma venerdì 9 ottobre, alle ore 21 alla Goldonetta. Un appuntamento originalissimo anche per la partecipazione del pubblico che sarà chiamato ad assistervi in piedi, con biglietti gratuiti fino esaurimento disponibilità.

Cico Messina, che sul palco livornese sarà in formazione di Trio, costruirà paesaggi sonori tipici del suo linguaggio che parlano di appartenenza, memoria e trasformazione: nei suoi testi, spesso sospesi tra italiano e dialetto, convivono la nostalgia e il desiderio di una Sicilia che non è mai solo geografica, ma anche ideale. Il suo ultimo lavoro discografico, “Bar del Molo”, ne è un esempio: un racconto musicale intimo e sospeso, che si muove tra realtà e immaginazione per osservare il nostro tempo da una prospettiva umana, fragile e profondamente contemporanea. Il cantautore non cerca di ricostruire una tradizione, né di trasformarla in un elemento folkloristico; è, piuttosto, un tentativo di attraversare un’identità e andare oltre, lasciando che il paesaggio, la lingua, il porto e il mare diventino materia da trasformare attraverso linguaggi contemporanei. Il punto di partenza è il Mediterraneo: non come luogo geografico immobile, ma come crocevia di culture, migrazioni, lingue, desideri e contraddizioni, un territorio da sempre attraversato e contaminato, dove nulla rimane veramente identico a se stesso.

I biglietti gratuiti saranno ritirabili da martedì presso il botteghino del Goldoni nei consueti orari di apertura, il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 ed anche online su ticketone.it

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