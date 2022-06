Goldonetta, Iti Galilei – Iss Niccolini Palli in “La regina è sacrificabile”

Giovedì 16 giugno alle 21, in Goldonetta, si conclude la rassegna Laboratori in scena organizzata dal Teatro Goldoni, con gli studenti dell’ITI Galilei – ISS Niccolini Palli con La regina è sacrificabile, Iniziativa realizzata nell’ambito del P.E.Z. – Progetto Educativo Zonale- della Regione Toscana

Come è noto, nel gioco degli scacchi, la regina è la più potente. Ed è proprio partendo da questa metafora che gli alunni e le alunne, del laboratorio di educazione all’espressività, previsto all’interno dei Progetti Educativi Zonali, metteranno in scena la complicata posizione della donna nella società odierna, purtroppo ancora a tratti di stampo patriarcale. Un’occupazione studentesca diventa così il pretesto per affrontare temi come il porn revenge, il femminicidio e la necessità, da parte delle donne, di rivendicare diritti e riappropriarsi di ruoli che la nostra epoca, purtroppo, vede ancora solo come maschili. Ed ecco che, proprio come negli scacchi, nella strategia del giocatore, per fare vincere il re, la regina perde la sua importanza, diventando sacrificabile.

Con Viola Salvatici, Alice Paci, Diego Carmignani, Luca Carmignani, Demetrio Russo, Daniele Ronda, Andrea Falciani, Valerio Ponziglione, Stefano Pucciani, Maria Donnabella, Giada Tognozzi, Caterina Menichetti, Pietro Caroti, Leandro Gravili, Martina Mazza, Matteo Benedetti, Dario Di Pasquale, Mattia Ceppatelli, regia Luca Salemmi, referente al Laboratorio di educazione all’espressività Professoressa Annalisa Bove, collaboratori professor Jacopo Giantomassi, professoressa Anna Maria Novero.

Biglietti 5 € e 7 € in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

