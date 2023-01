Goldonetta, stasera torna Classica Con Gusto con il Devil’s Duo

Un pianoforte, un violino, la passione in uno spettacolo emozionante: è il “Cinema in Musica…immagini tra le note”, concerto che venerdì 13 gennaio, alle ore 21 al Teatro La Goldonetta di Livorno inaugurerà la nuova rassegna di “Classica con gusto”, l’attesa Stagione di Musica da Camera giunta alla 12esima edizione con il progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti. Si tratta del primo di sei appuntamenti in programma nell’elegante “ridotto” del Goldoni che ancora una volta, fedele alla formula che tanto apprezzamento e seguito ha avuto negli anni da parte del pubblico e della critica, si trasformerà in un salotto familiare nel quale sarà possibile conoscere e dialogare con gli artisti protagonisti delle serate sia prima che dopo ogni concerto. Particolarità della rassegna (da cui deriva il suo nome) è quella infatti di coniugare il “gusto” dell’ascolto ad un altrettanto piacevole “gusto” finale, fatto di socializzazione e di un simpatico buffet offerto dagli organizzatori, a cui intervengono anche i protagonisti dei concerti per un confronto finale con il pubblico: “In tutti questi anni si è respirato un bel clima nelle serate di Classica con gusto, fatto di musica, conoscenza e condivisione – afferma il suo curatore, il M° Carlo Palese – che solo il difficile periodo della pandemia aveva in qualche modo modificato. Ora possiamo finalmente tornare alla consueta formula e per il primo concerto non ci siamo fatti mancare un pizzico di originalità, che non guasta, ben sapendo come la Musica sia stata e sia tuttora un formidabile volano di suggestioni ed impressioni: da qui l’originale proposta di apertura che vedrà protagonista il Devil’s Duo composto da Achille Gallo, pianoforte ed Enzo Ligresti, violino che sarà capace di regalare al pubblico le colonne sonore dei film più amati, riarrangiate in una versione cameristica”.

Un concerto di formazione “classica”, meravigliosamente armonioso nel connubio pianoforte/violino, ripercorrerà il mondo del cinema e la sua storia degli ultimi cinquant’anni di musica, dove la passione del Devil’s Duo per la musica da film creerà un’alchimia di suoni e di calore: all’interno di questa “pellicola esecutiva” le colonne sonore dei film scorreranno davanti agli occhi e alle orecchie come in un ammaliante, unico e indissolubile mantra “magico”. Si racconterà così in musica la leggenda e la fantasia, la fantascienza e l’avventura, il coraggio e l’amore, il dramma e la storia, la magia, la seduzione e la commedia: da Il Signore degli anelli a E.T, da Braveheart a Star wars, passando per titoli storici come Tempi moderni di Chaplin ed Il Mago di Oz e molto altro ancora.

Enzo Ligresti, pluripremiato interprete e membro stabile de “I Solisti Veneti”, uno dei maggiori violinisti italiani, un solista capace di arricchire le straordinarie partiture del programma – molte delle quali arrangiate da Achille Gallo – di caleidoscopiche sfumature musicali con freschezza, gusto, sensibilità e pathos emotivo irresistibile.

Achille Gallo, musicista eclettico, fantasioso, appassionato, non convenzionale, lontano da formalismi accademici e aperto ai nuovi linguaggi e contaminazioni musicali d’avanguardia, svolge attività concertistica come solista e camerista collaborando con artisti internazionali in Italia e all’estero in importanti festival e prestigiose sale da concerto.

Di particolare favore ed invariati rispetto al passato il costo dei biglietti (€ 10) e abbonamenti (€ 42), con una ulteriore promozione per chi fosse già abbonato alla stagione sinfonica del Goldoni (€ 36); abbonamenti e biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10-13, il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

