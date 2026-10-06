Goldoni. Al via il “Laboratorio del Coro Voci Bianche”
Cantare, stare insieme, imparare e crescere attraverso la musica: sono questi gli ingredienti del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, un progetto dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del canto corale e del teatro musicale.
Una vera e propria esperienza artistica e formativa, nella quale la musica diventa uno strumento per sviluppare talento, creatività, sicurezza e spirito di collaborazione.
Il Coro, rappresenta una realtà ormai consolidata nel panorama artistico giovanile della città. L’attività non si limita infatti allo studio del canto: i ragazzi vengono accompagnati in un percorso completo che comprende vocalità, tecnica, interpretazione e arte scenica, imparando a vivere il palcoscenico con naturalezza e consapevolezza.
Il repertorio proposto è ricco e stimolante e attraversa epoche e linguaggi diversi: dalla musica lirica al repertorio barocco e classico fino alla musica del Novecento
Ma entrare nel Coro significa soprattutto fare un’esperienza di gruppo, conoscere altri ragazzi con la stessa passione e scoprire, passo dopo passo, la magia di trasformare tante voci diverse in un’unica armonia.
Fin dal suo debutto, il Coro di Voci Bianche della Fondazione Goldoni è stato protagonista delle stagioni concertistiche cittadine, ha preso parte alle produzioni liriche del Teatro Goldoni e ha collaborato con prestigiose istituzioni musicali. La sua attività ha inoltre superato i confini di Livorno, con esibizioni in diverse città italiane e partecipazioni a iniziative ed eventi di beneficenza in Toscana e sul territorio nazionale.
Se hai tra i 6 e i 16 anni, ti piace cantare e vuoi scoprire cosa significa entrare nel mondo del teatro e della musica, vieni a provare! Il corso inizia giovedì 8 ottobre alle 17.
Non è necessario essere già esperti: curiosità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco sono il punto di partenza.
Per partecipare è sufficiente inviare una mail a: [email protected]
Per informazioni: 0586204225 206; 346 372 8303
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.