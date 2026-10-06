Goldoni. Al via il “Laboratorio del Coro Voci Bianche”

Cantare, stare insieme, imparare e crescere attraverso la musica: sono questi gli ingredienti del Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, un progetto dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che desiderano avvicinarsi al mondo del canto corale e del teatro musicale.

Una vera e propria esperienza artistica e formativa, nella quale la musica diventa uno strumento per sviluppare talento, creatività, sicurezza e spirito di collaborazione.

Il Coro, rappresenta una realtà ormai consolidata nel panorama artistico giovanile della città. L’attività non si limita infatti allo studio del canto: i ragazzi vengono accompagnati in un percorso completo che comprende vocalità, tecnica, interpretazione e arte scenica, imparando a vivere il palcoscenico con naturalezza e consapevolezza.

Il repertorio proposto è ricco e stimolante e attraversa epoche e linguaggi diversi: dalla musica lirica al repertorio barocco e classico fino alla musica del Novecento

Ma entrare nel Coro significa soprattutto fare un’esperienza di gruppo, conoscere altri ragazzi con la stessa passione e scoprire, passo dopo passo, la magia di trasformare tante voci diverse in un’unica armonia.

Fin dal suo debutto, il Coro di Voci Bianche della Fondazione Goldoni è stato protagonista delle stagioni concertistiche cittadine, ha preso parte alle produzioni liriche del Teatro Goldoni e ha collaborato con prestigiose istituzioni musicali. La sua attività ha inoltre superato i confini di Livorno, con esibizioni in diverse città italiane e partecipazioni a iniziative ed eventi di beneficenza in Toscana e sul territorio nazionale.

Se hai tra i 6 e i 16 anni, ti piace cantare e vuoi scoprire cosa significa entrare nel mondo del teatro e della musica, vieni a provare! Il corso inizia giovedì 8 ottobre alle 17.

Non è necessario essere già esperti: curiosità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco sono il punto di partenza.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a: [email protected]

Per informazioni: 0586204225 206; 346 372 8303

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