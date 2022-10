Goldoni, al via un nuovo laboratorio di teatro musicale condotto da Emanuele Gamba

Gli incontri si terranno presso Sala degli specchi del Teatro Goldoni tutte le domeniche con orario 10-13

Il Teatro è molte cose, molte cose diverse e spesso lontanissime fra loro. Il Teatro parla lingue e linguaggi differenti che ci permettono di giocare col nostro cervello, col nostro cuore, con il nostro bisogno di incontro, conoscenza ed intimità. Il Teatro può essere di parola, può essere fisico, può essere di figura; il Teatro può essere “musicale” e questa sua musicalità può nascere da una voce e da un corpo che dialogano fra loro, da un movimento che pare parlare o cantare e da una parola o suono che pare danzare. “Questo mio Laboratorio – dichiara Emanuele Gamba – vuole provare a scavare lì, in quel territorio teatrale dove voce e movimento si incrociano continuamente per giocare fra loro e festeggiare la bellezza – per l’appunto – dell’incontro, della conoscenza e dell’intimità”. Per fare il Musical si allenano il canto, il ballo e la recitazione, per quest’altro Teatro si alleneranno il gioco, il candore, la follia, lo stupore, la risata, l’immaginazione e alcune altre fondamentali, vitali, qualità dello spirito; voce e corpo si apriranno quindi al teatro, sotto la spinta di queste qualità, provando a dargli forma viva e pulsante. Ogni corpo sarà bello, ogni voce sarà bella se saprà far parlare, danzare o cantare il proprio sé: ognuno il proprio, diverso, unico e prezioso. “Italo Calvino nasceva nel 1923 – prosegue Emanuele Gamba – e il prossimo anno si festeggeranno i cento anni della nascita di uno dei più grandi letterati italiani, uno dei più amati e tradotti nel mondo. L’universo poetico di Italo Calvino sarà il nostro materiale, la mappa perfetta per la nostra esplorazione, traversata com’è di stralunata profondità, leggera e giocosa”.

Gli incontri si terranno presso Sala degli specchi del Teatro Goldoni tutte le domeniche con orario 10-13. Si richiede abbigliamento e calzature comode. Il Laboratorio sarà gratuito per chi già frequenta scuole teatrali, di danza o cori della città di Livorno; avrà un costo mensile di 25€ per chi ha terminato un percorso formativo presso le suddette scuole o cori o di 50€ per chi non ha mai frequentato le suddette scuole o cori.

Per informazioni ed iscrizioni

Teatro Goldoni: 0586.204206/225 [email protected]

