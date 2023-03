Goldoni: bando per un laboratorio shakespeariano gratuito

La Fondazione Teatro Goldoni di Livorno organizza dal 14 al 16 aprile il laboratorio Shakespeariano Misura per Misura, a cura della docente Giovanna Bozzolo.

Il workshop, fortemente voluto dalla Fondazione Teatro Goldoni e dalla famiglia Borzatti von Löwenstern, è dedicato alla memoria della figlia Eleonora, scomparsa lo scorso luglio a soli 18 anni, una ragazza dal sorriso dolce, aperto al mondo ed alla vita, appassionata e costante frequentatrice dei luoghi di formazione del Teatro Goldoni.

Questo viaggio alla scoperta di una delle più interessanti problem plays di Shakespeare, crediamo possa intercettare e soddisfare la passione dei giovani adulti a cui è rivolto.

Il laboratorio sarà completamente gratuito e aperto in via preferenziale a giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni per un numero massimo di quattordici partecipanti.

La domanda dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo [email protected] o [email protected], dovrà comprendere una scheda anagrafica, una lettera motivazionale e vi dovranno essere indicate eventuali esperienze teatrali; saranno prese in considerazioni esclusivamente le candidature ricevute entro e non oltre il 6 aprile 2023.

I partecipanti saranno selezionati da una commissione composta da alcuni rappresentanti della Fondazione Teatro Goldoni ed i selezionati saranno convocati attraverso email e/o contatto telefonico entro il 12 aprile. La lista dei candidati ammessi sarà comunque pubblicata sul sito della Fondazione Teatro Goldoni a partire dal 12 aprile. Qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti disponibili sarà possibile partecipare allo stage come uditori (14 posti max.).

Il progetto è reso possibile grazie al contributo di coloro che hanno conosciuto e amato Eleonora: i negozianti e gli abitanti del quartiere Ardenza e il Gruppo Speleologico/Archeologico Livornese.

Per qualsiasi informazione sono attivi i seguenti recapiti: Silvia Doretti 0586/204206 [email protected], Maria Rita Laterra 0586/204225 [email protected]

