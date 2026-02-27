Goldoni. Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in “Indovina chi viene a cena”

Per la Stagione di Prosa, martedì 3 marzo, alle ore 21, sul palco del Goldoni uno spettacolo d’eccezione: Indovina chi viene a cena? la stupenda commedia che fu interpretata al cinema dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy; un classico senza tempo che, tra ironia e profondità, riporta al centro il tema sempre attuale dei pregiudizi e del coraggio di amare oltre ogni barriera. Proposta nella nuova versione teatrale dal regista Guglielmo Ferro, con adattamento di Mario Scaletta, lo spettacolo si conferma un raffinato gioco di equilibrio tra ironia e riflessione, capace di parlare con leggerezza e profondità dei temi più attuali: la tolleranza, i pregiudizi, l’amore oltre le convenzioni.

Protagonisti nel ruolo di Matt e Christina Drayton, genitori progressisti messi improvvisamente alla prova dalle proprie convinzioni, una coppia d’eccezione: Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, perfettamente in sintonia nel tratteggiare con naturalezza la fragilità e la tenerezza dei loro personaggi. Accanto a loro, un cast corale che sostiene con energia e ritmo la narrazione composto da Mario Scaletta, Federico Lima Roque, Elvira Camarrone, Ira Noemi, Fronten Thilina, Pietro Feminò, FatimaRominaAlí.



Il tema del matrimonio misto, che fece scalpore nell’ America di fine anni ’60, è oggi più che mai di attualità in una società sempre più multietnica, e il soggetto di William Arthur Rose che ha oltre mezzo secolo, si presenta come un testo fresco e attualissimo.

“Quando mi hanno proposto questo lavoro ne sono subito stato entusiasta – dichiara il regista Guglielmo Ferro – Si tratta di un testo brillante, che però trasmette un messaggio a forte connotazione sociale. L’adattamento di Scaletta ha inoltre sfrondato tutta una parte strettamente legata agli anni ’60, per farne un testo estremamente attuale, anche nel linguaggio più crudo e diretto. Si parla dunque di differenze e di comprensione, termine, quest’ultimo, che preferiamo a quello più restrittivo di tolleranza”.

Indovina chi viene a cena? è un invito a guardare dentro di sé prima di giudicare l’altro. E a ricordare che, spesso, l’ospite inatteso è solo lo specchio delle nostre paure più intime.



Biglietti: da € 15 ( under 35) a € 35 in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) aperta martedì e giovedì con orario 10-13; mercoledì, venerdì e sabato 16.30-19.30 oppure su goldoniteatro.it

