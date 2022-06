Goldoni, i cartelloni della stagione 2022-23

Le foto di apertura e di chiusura della gallery, a cura di Augusto Bizzi, ritraggono due momenti della conferenza stampa di presentazione della conferenza tenutasi sul palco del Goldoni martedì 28 giugno

Tantissimi i titoli in cartellone per una stagione da non perdere tra lirica, sinfonica, prosa ed eventi con grandi nomi. Ecco nel dettaglio tutti i titoli e le date

Lirica, prosa, concertistica, eventi: sono stati presentati direttamente sul palcoscenico del Teatro Goldoni i cartelloni e le proposte che dal prossimo ottobre, fino alla primavera inoltrata 2023, animeranno lo storico teatro livornese (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro in alto sopra il titolo per consultare tutti i PROGRAMMI delle varie stagioni: lirica, sinfonica, prosa ed eventi).

In apertura, alla presenza dei rappresentanti di enti e sponsor che sostengono l’attività del Goldoni, sono stati evidenziati anche i risultati complessivi della stagione appena trascorsa.

All’iniziativa sono intervenuti il sindaco e presidente della Fondazione Goldoni Luca Salvetti, il direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli, il direttore artistico della Fondazione Goldoni Emanuele Gamba ed il presidente della Fondazione Livorno Luciano Barsotti.

Presentanti anche i risultati ottenuti nella stagione appena trascorsa, la prima “in presenza” dopo i due anni precedenti passati tra lockdown totale e frequentazione parziale del Teatro. “Riteniamo sia interessante valutare il tipo di risposta ottenuta – ha specificato Menicagli – in termini di partecipazione in modo da avere una percezione diretta sul se ed in quale misura, il pubblico si sia riavvicinato al Teatro; inoltre – e soprattutto – anche sulla base di questi dati, delineare quale sia la prospettiva, l’impegno e la proposta che la Fondazione Goldoni, insieme all’Amministrazione Comunale, intende assumere nei prossimi anni in tema di cultura, teatro e partecipazione, avendo ben presente il quadro di difficoltà generale in cui tutti ci troviamo. E proprio in un quadro di complessità economica diffusa, su cui pesano non poche incertezze per il futuro, diventano sempre più preziosi gli apporti di privati ed enti che per la passata stagione – che vorremmo pensare di ripartenza – e la prossima non hanno fatto e non faranno mancare il loro supporto e vicinanza”.

Nella stagione appena trascorsa, il lavoro della Fondazione Teatro Goldoni, tornato finalmente al regime “ordinario” con una capienza al 100%, si è tradotto in:

– 181 giorni di occupazione spazi teatrali (per spettacoli, prove, laboratori, ecc.) suddivisi in: 147 per il Goldoni, 22 per la Goldonetta e 12 in spazi esterni;

– 30.000 le pratiche amministrative svolte;

– 67 giornate di spettacolo per 27.348 spettatori complessivi.

Tra i titoli imperdibili della stagione lirica come non citare Cavalleria Rusticana che verrà svolta sul prestigioso palcoscenico naturale della Terrazza Mascagni il 30 e il 31 agosto o il Don Giovanni di Mozart (21 e 23 ottobre) o L’italiana in Algeri di Rossini per la regia del “nostro” Emanuele Gamba.

Per la stagione di prosa Misery di Goldman, il classicissimo Cyrano De Bergerac, e l’attesissimo Misericordia di Emma Dante.

Qualche titolo anche per la stagione sinfonica tra cui “5&5 Beethoveen”, Sherazade e Patetica e fuori abbonamento Uto Ughi e Bruno Canino in concerto.

Torna, nella sezione eventi, il tanto acclamato nonché top ticket seller della passata stagione “Perché il Goldoni è il Goldoni” a marzo 2023, il concerto di Fiorella Mannoia e quelli di Marco Masini ed Ermal Meta e lo show di Virginia Raffaele e in data ancora da definire il mitico regista Bob Wilson in Relative Calm.

