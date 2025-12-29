Goldoni, “La vedova allegra” fa il pieno di applausi e spettatori

Tanti applausi, in un Teatro Goldoni affollato da oltre 700 presenze, hanno accompagnato e salutato il ritorno della celeberrima operetta La vedova allegra di Franz Lehár per la stagione lirica: lo spettacolo , nell’allestimento realizzato dal Teatro Politeama Greco di Lecce in collaborazione con la Fondazione Goldoni, portava la firma di Giandomenico Vaccari, che ha al suo attivo un’importante carriera per il teatro d’opera in Italia ed all’estero; la sua regia, realizzata a quattro mani con Alessandro Idonea, ha dato larghissimo spazio agli aspetti propri della commedia divertente e briosa, assai gradita dal pubblico, tra melodie eleganti, recitazione satirica venata di ironia, danze dai ritmi infuocati (con un omaggio anche al padre delle operette Jacques Offenbach), accompagnati da eleganti costumi e coloratissime scene; ma su tutta l’opera, sia in apertura che in chiusura, dalla platea stessa, attraverso i due interpreti principali (i bravi Michele Patti nei panni dell’impenitente Conte Danilo Danilowitsch e Rosanna Lo Greco in quelli dell’ereditiera Hanna Glawari), si è alzata un’amara riflessione su cosa si annidasse nelle società nazionalistiche europee di inizio ‘900. Ripetute chiamate alla ribalta al termine per tutto l’affiatatissimo cast, con il Coro e l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” diretti da Gianluca Martinenghi; Maestro del coro Maurizio Preziosi; replica attesa per domenica 4 gennaio, alle 16.

Le festività proseguono al Goldoni con un ricco carnet di spettacoli: martedì 30 dicembre, alle ore 21 con il balletto proprio delle festività, “Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, atteso per con i primi solisti, ballerini e corpo di ballo di Romae Capital Ballet; giovedì 1 gennaio, alle ore 18 con l’atteso Concerto di Capodanno con protagonista l’Orchestra del Conservatorio Pietro Mascagni diretta dal Maestro Lorenzo Sbaffi; venerdì 2 gennaio, alle ore 21 con un altro capolavoro della danza quale “Il lago dei cigni”, a cui seguirà la seconda rappresentazione de “La vedova allegra” domenica 4 gennaio, alle ore 16 ed il Concerto nel giorno dell’Epifania martedì 6 gennaio, ore 18.

Biglietti per tutti gli spettacoli ancora disponibili presso il botteghino del Teatro Goldoni, venerdì 30, ore 16.30/19.30, giovedì 1 gennaio dalle ore 17 e successivamente nei consueti orari di apertura.

Tutte le info su www.goldoniteatro.it

