Goldoni Laboratorio Giovani, sul palco “Studio per Albatros” di Fabrice Melquiot

Mercoledì 21 alle ore 21.30 e venerdì 23 maggio alle 17 ed alle 21.30, con studio per Albatros di Fabrice Melquiot saliranno sul palco del Teatro Goldoni le allieve e gli allievi del Laboratorio Giovani della Bottega d’Arte diretti da Annalisa Cima e Mauro Pasqualini

Chi sceglieresti di salvare se mancassero soltanto tre giorni alla fine del mondo? Chi merita di essere salvato? Di chi non potresti mai fare a meno? E di chi invece il mondo non può assolutamente fare a meno?

Scegliere non è facile. Scegliere che uomo o che donna diventare da grandi, scegliere con chi vale la pena di trascorrere le nostre giornate, scegliere di andarsene o di restare, scegliere di rinunciare o di continuare a sperare.

Lo sa bene Casper che ha 12 anni e sogna di diventare qualcuno, ma ancora non sa chi. Lo sa bene Monetina, che di anni ne ha 10 e che, dopo tutto quello che ha passato, col mondo dei grandi non vorrebbe più averci niente a che fare.

Lo sa la Madre di Monetina che vorrebbe smettere di bere. E l’Uomo che non ha più niente, tranne il suo amico piccione.

Il Genio dell’Olio di Gomito sa bene che a volte una piccola bugia può essere detta a fin di bene e può servire a farci scoprire la più grande verità. E l’uomo che corre da trent’anni (per amore) conosce da sempre la paura di osare ed il coraggio di accettare la verità semplicemente per quello che è.

La vita può essere dura. Sa metterci di fronte a prove, ostacoli, mancanze e dolori. Diventerò qualcuno sogna Casper, seduto sulle Tre Scale insieme a Monetina, mentre guarda sfrecciare le auto a tutta velocità. Ma come si fa a diventare qualcuno? E cosa vuol dire essere qualcuno? Gli uomini vestiti di nero che sfrecciano all’incrocio con le loro Jaguar, loro sono qualcuno?

Crescere significa saper affrontare la vita e le sue sfide. Significa trovare il coraggio, anche nei momenti più bui, di prendere delle scelte, per noi stessi e per le persone che amiamo. Significa imparare che la verità può far male ma che solo se la guardi in faccia sarai capace di affrontare la paura e vivere veramente, spiegare le ali e diventare un Albatros. Quando cresci a volte lo dimentichi. Perdi la pazienza. E rovini tutto.

Albatros di Fabrice Melquiot è una parabola moderna, un viaggio fantastico, una storia piena di profondità e leggerezza insieme, di umorismo e sensibilità. Albatros è un invito e un augurio a guardare sotto la superficie delle cose, a credere nella trasformazione, nel potenziale umano, a impegnarci sempre a dare agli altri il meglio di noi ed a cercare la verità con coraggio e con ottimismo, senza stancarci di credere e di guardare avanti, sapendo che anche se a volte ci sentiamo soli, anche se a volte tutto sembra sull’orlo del niente, se rimaniamo aperti e capaci di ascoltare davvero le infinite possibilità che ci circondano, se siamo pronti ancora ad innamorarci (di un uomo, di una donna, di un’impresa, di un ideale, di un luogo, di un piccione!) non siamo soli, mai.

Personaggi ed interpreti: MONETINA – Arianna Sidoti, Alysia Mangiantini, Benedetta Mini, Elisa Bartelloni, Arianna Panza, Martina Manfredini, Melissa Voliani, Marta Mainardi CASPER – Margherita Bonucci, Sofia Battocchi, Vittoria Visalli, Chiara Susini, Erika Fiorentino, Edoardo Sgherri GENIO DELL’OLIO DI GOMITO – Aurora Soffredini DONNA CHE CORRE – Matilde Del Corso, Alice Scardigli UOMO CHE NON HA PIÚ NIENTE – Eva Turio, Matilde Maiuri MADRE DI MONETINA – Erika Fiorentino, Benedetta Mini

Biglietto unico € 5 in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it

