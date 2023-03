Goldoni, “L’Italiana in Algeri” chiude la stagione lirica

Venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile alle 20 con una coproduzione di Teatro Goldoni e Sng Opera Ljubljana. Regia di Emanuele Gamba e direzione d'orchestra di Marko Hribernik. Ti chiami Isabella come la protagonista? Allora entri gratis!

di Giulia Bellaveglia

“L’Italiana in Algeri”, dramma giocoso di Gioachino Rossini, torna a Livorno a distanza di oltre un secolo dall’ultima esibizione (19 agosto 1877 alla Fiera livornese). Ad ospitarla, per la prima volta, il Teatro Goldoni, venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile alle 20, per la regia del direttore artistico della struttura Emanuele Gamba. “Una storia straordinaria – dice – un’avventura capace di raccontare le fragilità umane in maniera strepitosa, senza alcuna indulgenza per la farsa. I personaggi sono fantastici, capaci di smuovere i veri bisogni dell’età”. Un capolavoro indiscusso della tradizione comica realizzato in collaborazione con Sng Opera Ljubljana, il teatro nazionale sloveno – in cui la rappresentazione è andata in scena con enorme successo nel mese di febbraio – diretto dal maestro Marko Hribernik, che sarà presente nell’esibizione livornese in qualità di direttore d’orchestra.

“Un’opera – spiega – che ha la capacità di creare tempi e atmosfere giocose, in cui musica e parole sono combinate in modo impeccabile, senza contare che Rossini la scrisse in meno di un mese. Spero di riuscire a trasmettere, insieme ad Emanuele e ad uno splendido cast, tutto questo al pubblico”. Per questa produzione, che chiuderà la stagione lirica 2022-2023, in programma una promozione straordinaria: un omaggio valido per due persone per chi porta il nome dell’affascinante e risoluta protagonista della storia, Isabella. Per usufruirne è sufficiente presentarsi al botteghino del Teatro con il proprio documento di identità. Questo il cast completo: Isabella, signora italiana Laura Verrecchia/Aurora Faggioli, Lindoro, giovane italiano, schiavo favorito di Mustafà Milos Bulajic, Mustafà, bey d’Algeri Abramo Rosalen, Taddeo, compagno d’Isabella Paolo Ingrasciotta, Elvira, moglie di Mustafà Yulia Merkudinova / Iolanda Massimo, Haly, capitano dei corsari algerini Alberto Comes, Zulma, schiava confidente di Elvira Diana Turtoi, scene Massimo Checchetto, costumi Carlos Tieppo, Orchestra e Coro del Teatro Goldoni – Maestro del Coro Maurizio Preziosi.

