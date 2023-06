Goldoni, lo studio per la Dodicesima Notte o Quel Che Volete in memoria di Eleonora

Eleonora amava Shakespeare e Quello Che Voleva e chiedeva ogni anno era Shakespeare. È a lei che dedichiamo questo studio per la Dodicesima Notte o Quel Che Volete

Di solito è conosciuta come “La Dodicesima Notte” e il sottotitolo “O Quel Che Volete” viene ignorato. Forse però è proprio quel sottotitolo che ci racconta di più del testo di William Shakespeare. Di cosa parla effettivamente la Dodicesima Notte o Quel Che Volete? Molti dicono che i temi sono l’amore, la follia, l’inganno e, ultimamente, sempre di più, c’è chi propone il “genere” come tema centrale di questa storia. Ma più andavamo avanti nella nostra ricerca e nelle nostre prove sul testo e sempre più tutto questo sembrava riduttivo. Adesso che siamo vicini all’andata in scena, dopo giorni di prove, ricerca, scoperte e ora che stiamo mettendo insieme gli ultimi pezzi del lavoro fatto fin qui, qualcosa sembra spuntare: un sottile filo tiene insieme tutte le parti di questa storia. Parla di quando perdi tutto e non hai più niente e sei costretto a ripartire da zero. A diventare un altro “te”. A costruire un involucro nuovo, che ti permette di ritrovare un tuo posto nella vita. Ma nonostante questo il tuo vecchio “te” continua a pulsare dentro, a vivere e a respirare.

A volte si arrabbierà, esploderà e tornerà fuori e dovrai nasconderlo, perché quella nuova vita non è il posto giusto per lui. Però il tempo passerà, tu crescerai e imparerai, farai scoperte e alla fine il nuovo e il vecchio potranno incontrarsi e vivere insieme. Parla di quando perdi i genitori e non hai più qualcuno che pensa a tutto per te e devi prendere in mano la tua vita. Devi cambiare. Devi lottare. Devi scavare il tuo spazio nel mondo. E una volta scavata la tua nuova casa potrai incontrare di nuovo il tuo vecchio io e scegliere cosa riprenderti e cosa lasciare andare del tutto. Parla della vita che passa, che ci cambia, che ci pesta, che ci modella e che ci fa diventare adulti, per diventare, alla fine, “Quel Che Vogliamo”. Quest’anno, per ricordare Eleonora Borzatti, una nostra compagna di viaggio, un’allieva storica e una meravigliosa e intelligente ragazza che ci ha lasciato l’anno scorso dopo una lunga e coraggiosa lotta per la vita, nella Bottega d’Arte del Teatro Goldoni abbiamo scelto di lavorare su Shakespeare con tutti i gruppi che fanno parte della nostra formazione e di dedicare a lei, a Eleonora, i nostri lavori di quest’anno. Eleonora amava Shakespeare e Quello Che Voleva e chiedeva ogni anno era Shakespeare. È a lei che dedichiamo questo studio per la Dodicesima Notte o Quel Che Volete.

PERSONAGGI

Olivia

Chiara Vaiani, Marta Serraglini

Malvolio

Mattia Lombardi, Virginia di Lazzaro

Maria

Cristina Ferri, Viola Palmieri

Sir Toby Belch

Andrea Pazzaglia, Matteo Trematerra

Sir Andrew Aguecheeck

Andrea Menicucci, Gabriele Fabrizi, Rinaldo Merelli

Fabian

Chiara Giovannetti, Giacomo Favilla, Rebecca Lucchesi

Prete

Gabriele Isetto, Gabriele Zanfagna

Feste

Filippo Parlanti, Giordana Franceschi

Orsino

Matteo Marrucci, Nicola Filippi

Prima Guardia

Gabriele Isetto, Gabriele Zanfagna

Guardie

Andrea Menicucci, Andrea Pazzaglia, Gabriele Fabrizi, Rinaldo Merelli

Curientine

Linda Pardini

Viola

Ilaria Moriconi, Marta Rizzo

Sebastian

Francesco Poggiali, Martina Campanelli

Antonio

Camilla Postorino, Chiara Gabrini, Simone Sorrente

Capitano

Filippo Parlanti, Matteo Trematerra

