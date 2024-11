Goldoni, l’orchestra del teatro sul palco con Fiabe in musica

Foto team Bizzi

L’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal M° Raffaele Cancelliere proporrà all’ascolto opere pensate apposta per avvicinare al meraviglioso mondo della musica il pubblico dei più piccoli, ma che sono capaci di conquistare tutti grazie alla loro semplicità, freschezza e fantasia. Raffaele Cancelliere direttore - Daniela Morozzi voce recitante. Appuntamento sabato 16 novembre alle ore 21

Fiabe in musica per la stagione sinfonica della Fondazione Teatro Goldoni: sabato 16 novembre, alle ore 21 l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal M° Raffaele Cancelliere proporrà all’ascolto opere pensate apposta per avvicinare al meraviglioso mondo della musica il pubblico dei più piccoli, ma che sono capaci di conquistare tutti grazie alla loro semplicità, freschezza e fantasia. È questo sicuramente il caso di quel piccolo, grande capolavoro di Pierino e il lupo, op. 67, favola sinfonica per bambini per voce narrante e orchestra che il compositore russo Sergej Prokofiev scrisse su testo proprio nel 1936 e che sarà proposto nel corso della serata con la nota attrice toscana Daniela Morozzi voce recitante. “Posso raccontarvi una storia? C’era una volta…”: queste le parole con cui prende vita la favola del piccolo disubbidiente, ma astuto, Pierino che sordo agli avvertimenti del nonno brontolone non esita ad uscire da solo nel giardino della sua casa, posta al limite di foresta buia e misteriosa dove si aggira un famelico lupo. Come le favole, anche questa ha una serie di personaggi fantastici, ma essendo in musica, ognuno di essi viene caratterizzato da un diverso strumento musicale: e qui la creatività di Prokofiev è stata capace di dar vita a colori, timbri, sonorità in orchestra che permette di riconoscerli uno ad uno ogni qualvolta essi appaiono. Così il primo, l’uccellino, è rappresentato dal flauto, l’anitra dall’oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno di Pierino, molto severo, dal fagotto, il lupo dai corni, gli spari dei cacciatori, dai timpani e dalla grancassa e Pierino, l’eroe della storia, è così importante, che è rappresentato da tutti gli archi. La vicenda narrata, con il suo lieto fine, ha nella semplicità la chiave del proprio successo, con un rimando alla natura e alle tradizionali favole russe dove il mondo degli animali interagisce con quello degli umani in un continuo caleidoscopio di trovate musicali. Nella prima parte del concerto si cambierà totalmente scena ed epoca, grazie a “Giro tondo”, un originale lavoro di cui è autore lo stesso direttore d’orchestra Raffaele Cancelliere, che oltre ad essere bacchetta apprezzata in teatri italiani ed esteri, è compositore eclettico e raffinato, con esperienze professionali molteplici in composizione, strumentazione per orchestra di fiati, direzione di coro e pianoforte, che gli hanno permesso di spaziare dalla letteratura rinascimentale alla musica del ventunesimo secolo sia strumentale che vocale. Qui il personaggio che prenderà per mano il pubblico accompagnandolo in un viaggio ricco di avventure e di imprevisti attraverso il sistema solare, sarà “PRC 35 O”. Un racconto in tre parti che dal sole con i suoi fuochi d’artificio, si sposterà sorvolando musicalmente tutti i pianeti attraverso lo strumento del “flashforward”, ovvero anticipazioni di fatti che avverranno in un futuro molto lontano, di cui PRC 35 O ne è inconsapevolmente a conoscenza. Il M° Cancelliere è vincitore di premi internazionali ed affianca l’attività artistica con quella didattica in vari Conservatori nazionali (“Santa Cecilia” di Roma, “A. Scarlatti” di Palermo, ecc.). Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; prezzi: I Settore € 12 – Ridotto COOP/Fedeltà € 10 / II Settore € 10 – Ridotto COOP/Fedeltà € 8 / Loggione € 8 – Under 20 € 5. Vendita online su goldoniteatro.it e ticketone.it

