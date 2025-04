Goldoni, presentati produzione e cast di Falstaff

Nuovo allestimento e coproduzione Fondazione Teatro Goldoni e SNG Opera Ljubljana in scena giovedì 24 e sabato 26 aprile: "Siamo pieni di energia da condividere con il pubblico e non vediamo l’ora di vedere tutti a teatro”

di Martina Romeo

Presentati ufficialmente la produzione e il cast della commedia di Giuseppe Verdi “Falstaff” in scena alle ore 20.00 di giovedì 24 e sabato 26 aprile al Teatro Goldoni, parte della stagione lirica della Fondazione. Durante la conferenza tenutasi nella Sala Mascagni, il direttore d’orchestra Marco Guidarini e il direttore artistico della Fondazione Teatro Goldoni, Emanuele Gamba, hanno esposto il progetto e introdotto gli artisti coinvolti. “’Falstaff non veniva realizzato a Livorno dal 2007, anche allora sempre al Goldoni ma con un cast completamente diverso da quello di oggi. Davvero un grande vuoto per un’opera dalle dimensioni così titaniche. – ha tenuto a sottolineare Emanuele Gamba – Il percorso per la sua realizzazione è stato divertente e, soprattutto, frutto di una lunga serie di audizioni gratuite a cui ha preso parte un ricco numero di partecipanti. Il secondo step è stato il contatto con gli agenti, la progettazione dei calendari e così via. Una fatica ben ripagata, sono lieto di avere questo cast con tantissimi giovani al debutto”. Dal regista non sono mancati gli elogi a Federico Longhi, interprete del protagonista Sir John Falstaff: “è bellissimo vederlo creare questo personaggio. Federico è proprio uno di quegli interpreti che riesce a divertirsi e a rendere tutti partecipi”. Tra le tante soddisfazioni, Emanuele Gamba ha evidenziato quanto sia felice di avere al suo fianco in questa avventura il direttore Guidarini, e questo non solo per il suo curriculum. “Sono felice perché al di là del suo profilo professionale, vedo come il direttore vive il presente, un qualcosa che vedrà anche il pubblico durante lo spettacolo. È una persona precisa, a cui non scappa neanche una mezza virgola”, ha scherzato Gamba durante la conferenza. “Mi è capitato di lavorare con grandissimi artisti e, durante il processo, quando hai tra le mani qualcosa di questo tipo, sai di essere davanti a qualcosa di importante – è intervenuto all’evento Guidarini – Giudico prezioso il fatto del ‘qui’ e ‘adesso’, e credo che sia una di quelle lezioni da tenere sempre a mente. L’essere riusciti a trasformare un’esibizione all’apparenza fine a sé stessa in un’opportunità di esprimere qualcosa attraverso quest’arte compositiva è per noi tutti un dono. La lezione da imparare è non prendersi sempre sul serio”. Presenti alla conferenza, gli artisti hanno ringraziato più volte la Fondazione Teatro Goldoni, il maestro Guidarini ed Emanuele Gamba, ponendo anche l’accento sull’ambiente coeso che questi ultimi sono riusciti a creare nel corso della produzione. “Avere il privilegio di essere selezionati tramite audizione, scelti per meritocrazia e, soprattutto, di svilupparsi come artisti e come persone in questo ambiente fa totalmente la differenza. È davvero un grande onore essere qui” ha aggiunto Valentina Pernozzoli, Mrs. Quickly nello spettacolo. Parere condiviso da Francesca Maionchi, interprete di Mrs. Alice Ford: “tra il cast c’è una collaborazione non scontata. Condividere una musica così favolosa con colleghi così magici e divertenti, è una sensazione unica. Un clima collaborativo che si noterà anche in scena. Siamo pieni di energia da condividere con il pubblico e non vediamo l’ora di vedere tutti a teatro”.

Musica di Giuseppe Verdi

Personaggi e interpreti

Sir John Falstaff Federico Longhi

Ford, marito d’Alice Paolo Ingrasciotta

Fenton Andrea Tanzillo

Dott. Cajus Alfonso Zambuto

Bardolfo seguace di Falstaff Mauro Secci

Pistola seguace di Falstaff Alessandro Abis

Mrs. Alice Ford Francesca Maionchi

Nannetta, figlia di Alice e di Ford Yulia Merkudinova

Mrs. Quickly Valentina Pernozzoli

Mrs. Meg Page Nikolina Janevska

Marco Guidarini direttore

Emanuele Gamba regia

Massimo Checchetto scene

Carlos Tieppo costumi

Michele Rombolini luci

Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Maurizio Preziosi maestro del Coro

