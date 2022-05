Goldoni, via a “Laboratori in scena 2022”. Il programma

Finalmente al via, dopo due anni di laboratori e spettacoli online, la rassegna teatrale della Fondazione Teatro Goldoni “Laboratori in scena”, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Goldoni, che “Studenti alla Ribalta!”, la rassegna delle scuole cittadine giunta quest’anno alla sua XXII edizione.

La storica rassegna, dalla quale sono passati migliaia di ragazzi, torna in teatro con spettacoli al Goldoni ed in Goldonetta, con pubblico in sala o anche sul palco per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati questo anno all’interno delle seguenti scuole: Liceo Cecioni, Liceo Enriques, ITIS Galilei, ISS Niccolini Palli (Liceo Musicale e Liceo Coreutico), oltre agli spettacoli dei laboratori del Teatro Goldoni coinvolgendo complessivamente 15 laboratori e centinaia di ragazzi.

I progetti scolastici si intrecciano con le esperienze ormai collaudate della Bottega d’Arte della Fondazione Goldoni e trovano nelle rappresentazioni al pubblico un’occasione di concreta e manifesta visibilità dell’intenso lavoro educativo e produttivo svolto nel corso dell’anno a favore del teatro, l’intento è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti per entrare in sintonia con il mondo della recitazione, stimolando l’approfondimento dei linguaggi della scena, sviluppando relazioni, curiosità ed un proprio senso critico.

La rassegna che si svolgerà dal 19 maggio al 16 giugno prevede 11 spettacoli con il seguente calendario:

Giovedì 19 maggio ore 21 Mayor Von Frinzius Sonnambuli regia Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini.

Mercoledì 25 maggio ore 21 Coro Voci Bianche Teen Singer e Teatro bambino; Piccolo Spazzacamino Maestro del coro Laura Brioli regia Alessandra Donati.

Giovedì 26 maggio ore 17,30 Liceo Musicale ISS “Niccolini-Palli” Musica di…nuovo insieme ore 21 Liceo Coreutico In scena e poi….Docenti Daniela Panicucci, Giulia Olivieri, Roberto Capasso, Sofiya Hristova.

Lunedì 30 maggio ore 21 Liceo Scientifico “F.Enriques” Contaminazioni regia Lamberto Giannini.

Martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno ore 21 Laboratorio Teatro Giovani Our town regia Annalisa Cima e Mauro Pasqualini.

Venerdì 3 giugno ore 19 Laboratorio Teatro Ragazzi Woods regia Deborah De Girolamo.

Lunedì 6 giugno e martedì 7 giugno ore 21 Laboratorio Giovani Adulti Quattro bombe in tasca regia Annalisa Cima e Mauro Pasqualini.

Venerdì 10 giugno ore 20.30 Liceo Scientifico “F. Cecioni” Tre studi sull’inimicizia regia Alessio Traversi.

Giovedì 16 giugno ore 21 ITI “G. Galilei” La regina è sacrificabile regia Luca Salemmi.

Biglietti in prevendita da venerdì 6 maggio al costo di € 5 e 7 c/o la biglietteria del teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.