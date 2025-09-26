Goldoni. Via al concorso nazionale “Racconta Mascagni”

Il concorso si propone di valorizzare, attraverso la scrittura, la figura di Pietro Mascagni non solo come compositore, ma anche come uomo e intellettuale del suo tempo. Inviare a [email protected]

Mentre il palcoscenico del Teatro Goldoni si appresta ad ospitare l’ultimo appuntamento del Mascagni Festival 2025 (sabato 27 settembre, ore 21 con il concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco), la rassegna dedicata al compositore livornese è lieta di sostenere in qualità di partner culturale, la prima edizione del Concorso Nazionale “Racconta Mascagni”, promosso e organizzato dal Centro Studi Arnopolis in collaborazione con dreamBOOK edizioni, a cui sono affidate la cura e la gestione integrale dell’iniziativa. Il concorso si propone di valorizzare, attraverso la scrittura, la figura di Pietro Mascagni non solo come compositore, ma anche come uomo e intellettuale del suo tempo. Rivolto ad autrici e autori maggiorenni, il bando invita alla produzione di un saggio originale in lingua italiana, dedicato ad aspetti della vita, dell’opera e del contesto storico-artistico del Maestro livornese, al suo rapporto con compositori coevi e più in generale con la musica lirica e sinfonica europea.

Il progetto, curato da Stefano Mecenate, giornalista e critico musicale che ne assume la direzione artistica, mira a divenire un punto annuale di riferimento sull’evoluzione degli studi e degli approfondimenti sul musicista labronico: “Ho voluto rendere ulteriormente omaggio a questo grande compositore e direttore d’orchestra – ha sottolineato Stefano Mecenate – attraverso uno strumento in grado di lasciare un segno tangibile che, annualmente, mostri l’interesse verso Mascagni da parte dei critici e dei musicologi. Aprire le porte agli inediti significa offrire l’opportunità a quanti sono interessati alla figura e alle opere di questo insigne esponente della musica europea di approfondire i loro studi e vederli pubblicati”.

“Non esiste al momento in Italia nulla di simile e l’iniziativa costituisce certamente un valore aggiunto significativo – argomenta il direttore artistico Marco Voleri – avevamo preannunciato questa bella iniziativa in sede di presentazione di un Festival che con questa sua sesta edizione si è ancora di più radicato nel tessuto nazionale artistico. Unire il momento della spettacolazione e della proposta con momenti di studio ed approfondimento – prosegue – non può fare altro che arricchire il quadro di valorizzazione della figura di Mascagni come uomo e musicista, finalità che sono alla base del nostro lavoro, che svolgiamo con il sostegno ed il patrocinio del Comitato Promotore Pietro Mascagni”.

Tra i saggi che perverranno alla segreteria del Concorso, una giuria composta da musicologi e critici musicali, selezionerà una cinquina finalista dalla quale sarà scelto il vincitore al quale sarà pubblicato il testo proposto, a cura della casa editrice dreamBOOK edizioni, nella collana dedicata alla musica “Chiave di Do”. Riconoscimenti anche per il secondo e il terzo classificato.

Insieme all’inedito, sarà inoltre premiato un saggio edito pubblicato negli ultimi due anni dalle case editrici nazionali selezionato dalla Giuria tecnica.

“Anche in questo caso – spiegano gli organizzatori – lo spirito che guida questa scelta è quello di valorizzare non solo il lavoro dei ricercatori ma anche quello delle case editrici che hanno deciso di pubblicare questi lavori. L’ambizione del Concorso – ha detto ancora nel merito Stefano Mecenate – è quello di diventare internazionale, acquisendo anche quei lavori in lingua originale provenienti da tutto il mondo”. Il Concorso è aperto a chiunque abbia superato il diciottesimo anno di età ed è a partecipazione gratuita. Il saggio, in lingua italiana, non dovrà essere inferiore alle 80 cartelle e dovrà pervenire alla segreteria del premio in formato pdf entro e non oltre il 30 aprile 2026 alla mail: [email protected] completo delle generalità e dichiarazioni previste nel bando.

