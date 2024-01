Goldoni, via al corso per docenti

il percorso proposto dalla Fondazione Teatro Goldoni intende trasferire i fondamentali del linguaggio teatrale agli insegnanti: utilizzo corretto della voce, consapevolezza della gestualità corporea, della comunicazione verbale. Per INFO: [email protected]

Gli insegnanti sono il cuore pulsante della scuola e, dopo i genitori, sono le persone che incidono maggiormente nella formazione di un giovane, riuscendo a stimolare la sua curiosità e ad accrescere le sue passioni e interessi. Il loro mestiere richiede molte competenze tecniche: chi insegna deve preparare le lezioni, preparare i compiti (che poi non si correggono da soli), costruire relazioni per mantenere in equilibrio il rapporto tra alunni, famiglie, comunità, contenuti, bisogni e motivazioni. E’ una professione che si deve svolgere con cuore e anima, ingredienti imprescindibili per l’elemento contrassegnante l’attività di un docente, che è quello di saper raccontare una storia: che si chiami letteratura, algebra o geografia non ha importanza, è solo e sempre una storia da raccontare. Tutti gli insegnanti nell’espletare questa loro importantissima funzione sono di fatto degli attori che stanno di fronte a un pubblico (la loro classe), che devono gestire e dosare le emozioni, che devono usare la voce e il linguaggio non verbale per cercare di trasmettere nel modo più empatico possibile il loro racconto. Proprio grazie a questa edotta affinità il percorso proposto dalla Fondazione Teatro Goldoni intende trasferire i fondamentali del linguaggio teatrale agli insegnanti: utilizzo corretto della voce, consapevolezza della gestualità corporea, della comunicazione verbale, della relazione comunicativa con l’altro, tutti strumenti che riteniamo decisivi nell’agevolare la professione del docente stesso. L’intenzione è quella di formare educatori maggiormente consapevoli dell’importanza della propria espressività ma anche promuovere l’insediamento di una comunità di docenti che, dopo aver condiviso l’esperienza formativa, sappia “vivere” gli spazi del Teatro Goldoni nelle occasioni di incontri, stage, full immersion creati e pensati proprio per loro.

Il percorso è articolato in due sezioni: la prima della durata di 36 ore prevede lezioni sul movimento (12 ore) condotte da Chelo Zoppi, lezioni sulla voce (14 ore) tenute da Niki Mazziotta e lezioni sulla parola (10 ore) condotte da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza; La seconda della durata di 20 ore consiste in un percorso con Emanuele Gamba che, facendo sintesi del lavoro svolto nella prima fase, condurrà ad una mise en espace che avrà luogo nel complesso Goldoni. La seconda sezione è facoltativa ma per accedervi è necessario partecipare alla prima.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì in orario 16,30/18,30 c/o il Teatro Goldoni ed il mercoledì in orario 16,30/18 c/o l’ Atelier delle Arti

Per aderire è sufficiente inviare entro giovedì 11 gennaio il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito) compilato a: [email protected]

INFO: www.goldoniteatro.it mail [email protected] 0586 204206/225

