Guzzanti e Tirabassi domenica 25 febbraio al Goldoni con Le verdi colline dell’Africa

Domenica 25 febbraio, alle 18, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, con lo spettacolo Le verdi colline dell’Africa, saranno i protagonisti di un nuovo appuntamento della Stagione di Prosa del Teatro Goldoni. Un personalissimo tributo di Sabina Guzzanti al testo “Insult-i al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke.

Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi.

È difficile parlare de Le verdi colline dell’Africa senza rovinare la sorpresa per gli spettatori, si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti.

L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti. Uno spettacolo innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza.

Con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi scritto e diretto da Sabina Guzzanti aiuto regia Gabriele Paolocà sound design Gianluca Meda light design Giovanni Garbo macchinista di scena Raffaele Basile.

Biglietti da 15€ a 33€ intero. La biglietteria (0586.204290) è aperta martedì e giovedì 10/13, mercoledì venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e nei giorni spettacolo due ore prima dell’inizio. Vendita online su goldoniteatro.it o ticketone. Per maggiori info: www.goldoniteatro.it

