Happy-Fania, concerto al Goldoni per salutare le festività

Appuntamento sabato 4 gennaio alle ore 18 con l’Orchestra del Teatro Goldoni. Il concerto avrà nella dolcezza uno dei suoi tratti caratteristici: da quella melodica offerta dall’ascolto di pagine brillanti di tre compositori francesi (Gabriel Fauré, Maurice Ravel e Claude Debussy), a quella artistica con la giovane pianista solista Monica Zhang

Sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni a chiudere in musica sabato 4 gennaio alle ore 18 la programmazione per le festività al Goldoni con “Happy-Fania”, il nuovo concerto sinfonico che sarà diretto dal Maestro Eric Lederhandler. Un appuntamento che ha nella dolcezza uno dei suoi tratti caratteristici, da quella melodica offerta all’ascolto da pagine brillanti di tre compositori francesi (Gabriel Fauré, Maurice Ravel e Claude Debussy), a quella artistica con la giovane pianista solista Monica Zhang, vincitrice di primi premi in più di 30 concorsi nazionali e internazionali ed applaudita in prestigiose sale italiane ed europee (anche alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e più volte invitata dalla Bocelli Foundation); inoltre, ci sarà un dolce omaggio per gli spettatori offerto da Unicoop Tirreno in prossimità con l’Epifania. La serata sarà aperta dalla Pavane in fa diesis minore Op.50 di Fauré, opera che recupera lo stile e l’incedere della Pavana, una maestosa danza aristocratica del ‘500, con quella raffinatezza ed estrema cantabilità che ne faranno una delle opere più note del compositore francese; seguirà il Concerto per pianoforte in sol maggiore di Ravel, un concerto tanto giocoso da far dire al suo autore che aveva avuto intenzione, all’inizio, di intitolarlo “divertimento” e comunque scritto “nello spirito delle partiture di Mozart”, con la parte affidata al pianoforte che richiede assolute doti virtuosistiche ed interpretative, con l’orchestra chiamata ad irrompere talvolta con temi jazzistici o con liete fanfare, in un tripudio di gioia e rimandi alle tradizioni musicali francesi e spagnole. Nella seconda parte, sempre di Ravel sarà eseguita Le tombeau de Couperin, una sorta di omaggio ai suoi amici scomparsi durante il primo conflitto mondiale al quale egli stesso partecipò, piccoli pezzi in cui il ricordo non sfocia nel dolore o nel lutto ma si sublima nella perfezione artistica. Sarà quindi la volta della Petite Suite di Debussy che scritta originariamente per pianoforte nel 1889, ottenne da subito una grande popolarità, tanto da richiederne una versione orchestrale. La sua ambientazione evoca le gite in campagna, con i personaggi che rimandano alla Commedia dell’Arte: serenità ed intimità attraversano tutta la composizione, richiamando gli stilemi classici dell’opera del suo autore.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; prezzi: I Settore € 12 – Ridotto COOP/Fedeltà € 10 / II Settore € 10 – Ridotto COOP/Fedeltà € 8 / Loggione € 8 – Under 20 € 5. Vendita online su goldoniteatro.it e ticketone.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©