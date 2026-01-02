Happy…Fania al Teatro Goldoni

Saranno protagoniste le musiche brillanti di Rossini, Schubert, Godard e De Serasate. La serata terminerà con la meravigliosa Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200, lavoro giovanile in cui Franz Schubert dimostrò ampiamente il suo incredibile talento melodico. Appuntamento martedì 6 gennaio, alle ore 18

Non possono che essere musicali i doni che l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” rivolgerà al pubblico nel brillante concerto sinfonico “Happy…Fania” che martedì 6 gennaio, alle ore 18 chiuderà gli appuntamenti per le Festività natalizie dello storico teatro livornese. Sotto la direzione del suo direttore principale Eric Lederhandler, il programma prevede l’esecuzione di pagine melodiche e cariche di energia di autori quali Rossini, Schubert, Godard e De Serasate. In apertura di serata, sarà eseguita l’infuocata sinfonia da L’italiana in Algeri capace di conquistare l’ascoltatore fin dal primo ascolto proiettandolo con immediatezza nell’incredibile mondo sonoro del musicista pesarese, allora solo ventunenne ma già all’apice della fama, tanto che Stendhal definì quest’opera «la perfezione del genere buffo». Seguirà il dialogo tutto romantico tra orchestra e flauto nell’affascinante Suite de Trois Morceaux, Op. 116 del compositore francese Benjamin Godard. Si tratta di una pagina piacevolissima che richiede al solista passaggi virtuosistici di notevole abilità uniti ad un continuo fraseggio interpretativo di rara sensibilità: al Goldoni protagonista sarà Denis-Pierre Gustin, primo flauto dell’Orchestra Nazionale Belga, vincitore di premi internazionali e frequentemente impegnato anche con i Wiener Philharmoniker, la Filarmonica di Bruxelles, la Royal Opera House del Belgio e la Filarmonica di Rotterdam.

Dello spagnolo Pablo de Sarasate, musicista della seconda metà dell’Ottocento, contemporaneo di Godard, che fu un eccellente e rinomato violinista ed autore della maggior parte di opere per violino che ancora oggi appaiono nei cartelloni dei teatri di tutto il mondo, si ascolterà la Fantasia da concerto sulla Carmen Op. 25 nella versione per flauto: i riferimenti al capolavoro di Bizet facilmente percepibili e più che di un arrangiamento, si può parlare di vere e proprie variazioni su temi popolari dell’opera, con ancora il virtuosismo del solista che riuscirà a mettere in evidenza tutte le peculiarità tecniche ed espressive dello strumento a servizio di pagine liriche tra le più amate e conosciute del repertorio. La serata terminerà con la meravigliosa Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200, lavoro giovanile in cui Franz Schubert dimostrò ampiamente il suo incredibile talento melodico, unendo freschezza di ispirazione, grazia ed eleganza in una partitura tutta pervasa dalla gioia di vivere.

Biglietti Posto unico € 12, ridotto Coop € 10, ridotto Under 35 € 5, in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà due ore prima dell’inizio. Vendita online su ticketone.it

