I bambini e i ragazzi di Livorno raccontano Mascagni

Il Mascagni Educational 2026 presenta il video "Il mio amico Pietro”, realizzato intervistando bambini e ragazzi livornesi per raccogliere impressioni, emozioni e riflessioni sulla musica mascagnana. Il direttore Voleri: "È stato sorprendente ed emozionante ascoltare le loro risposte". In fondo all'articolo trovate il link

Le attività di Mascagni Educational 2026 hanno preso avvio nel mese di gennaio coinvolgendo le scuole primarie e secondarie di Livorno e provincia in un percorso didattico dedicato alla scoperta di Pietro Mascagni e del repertorio verista. Un progetto che, anno dopo anno, rafforza il legame tra il Dipartimento Mascagni della Fondazione Teatro Goldoni e il mondo della scuola, portando la musica fuori dai libri e dentro le aule, attraverso laboratori, ascolti guidati, attività corali e momenti di confronto diretto con gli artisti. Il percorso culminerà il 9 aprile 2026 con uno spettacolo matinée al Teatro Goldoni di Livorno, durante il quale i ragazzi saranno protagonisti attivi della rappresentazione, salendo sul palco e partecipando direttamente all’evento conclusivo del progetto. In questo contesto nasce il video “Il mio amico Pietro”, realizzato intervistando bambini e ragazzi livornesi per raccogliere impressioni, emozioni e riflessioni sulla musica mascagnana. Chi è Mascagni? “Era un uomo un po’ importante”. E che emozione dà la sua musica? “Gioia”.

Attraverso risposte semplici ma profonde, emergono parole come felicità, passione, energia, insieme ai ricordi delle prove del coro e ai personaggi di Cavalleria Rusticana, che i ragazzi associano a colori forti e immagini vive. Il video racconta anche il legame quotidiano con la città: il murale dedicato al compositore, osservato passando per strada, diventa simbolo di una scoperta che da casuale si trasforma in consapevole. Da volto familiare a “amico”. A sottolineare il valore dell’esperienza è il Direttore Artistico del Mascagni Festival Marco Voleri, che ha personalmente intervistato i ragazzi: “È stato sorprendente ed emozionante ascoltare le loro risposte. Mi aspettavo curiosità, ma non una tale profondità emotiva. Sentire parole come “gioia”, “passione”, vedere come associano colori e personaggi alla musica di Mascagni significa che il messaggio è arrivato davvero. In quei momenti ho capito che Mascagni non è solo un compositore da studiare, ma un amico con cui dialogare, anche a distanza di oltre un secolo”. “Il mio amico Pietro” non è soltanto un video: è la testimonianza di un percorso educativo che trasforma la memoria culturale in esperienza viva, capace di unire scuola, famiglie e istituzioni nel segno della musica. Per vederlo: www.youtube.com/watch?feature=shared&v=aN7zBzEQ3gI

