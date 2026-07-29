I primissimi fan dei The Kolors in piazza del Luogo Pio
Ringraziamo tutti quanti per la disponibilità
Ore 17:15: l'attesa sotto palco per Stash e compagni è cominciata. C'è chi sogna di consegnare un ritratto e chi aspetta seduto sull'asciugamano contando i minuti che separano dall'inizio del concerto
Ore 17:15 circa: c’è chi preferisce non rischiare e assicurarsi il posto migliore. Così, mentre il sole continua a battere, i primissimi fan dei The Kolors hanno preso posizione in piazza del Luogo Pio pronti ad aspettare per ore pur di vivere il concerto da pochi metri di distanza. Seduti o in piedi sull’asfalto ingannano l’attesa in vari modi. Siamo andati a conoscerli. C’è chi come Gaia di Livorno ha realizzato un ritratto e non vede l’ora di consegnarlo a Stash e chi come Cinzia di Montechiari, insieme a Ketty di Livorno e Riccarda di Mantova, ha piazzato un asciugamano sotto palco contando le ore che separano dall’ingresso dall’inizio del live, ripassando magari i testi delle canzoni o immortalando il momento con selfie e video. Da Napoli invece arriva Vittorio con un cartello-rebus. Altri fan stanno facendo un giro alla scoperta del quartiere. Il concerto, in programma questa sera sul main stage di Effetto Venezia, aprirà ufficialmente la 41ª edizione della manifestazione, che fino al 2 agosto animerà il quartiere Venezia con musica, spettacoli e cultura. L’esibizione della band è tra gli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone e promette di richiamare migliaia di persone nel cuore della città.
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