Il Bando Mascagni Educational si presenta

Mercoledì 5 novembre alle 10, in Goldonetta, durante un incontro riservato alle scuole ed agli insegnanti, sarà presentato il nuovo Bando Mascagni Educational, progetto del Mascagni Festival che, in collaborazione con l’ufficio scuole della Fondazione teatro Goldoni, sta implementando ogni anno le attività volte alla scoperta e riscoperta del “mondo Mascagni”.

Quest’anno il Progetto Mascagni Educational 2026 rappresenterà un’occasione didattica unica per esplorare l’arte musicale e teatrale in una prospettiva interculturale ed emozionale, attraverso il confronto creativo tra due grandi protagonisti della scena musicale: Pietro Mascagni, con la sua operetta Sì, e Manuel De Falla, simbolo del modernismo musicale spagnolo, in particolare con El Amor Brujo e El sombrero de tres picos.

Al bando della nuova edizione del Mascagni Educational, potranno partecipare tutte le scuole della città di Livorno e provincia. Coinvolgere ed appassionare i ragazzi al teatro, alle storie delle opere rappresentate, alle sue musiche più belle, significa creare in loro una emozione che potrà magari, un domani, diventare una passione.

Parteciperanno all’incontro: Libera Camici – Vicesindaca del Comune di Livorno, Cristina Grieco – Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Marco Voleri- Direttore artistico del Mascagni Festival.

Info: Ufficio Scuole 0586.204206 [email protected]

