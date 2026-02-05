Il Mascagni Festival al Gala per l’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali

La serata sarà organizzata da Toscana Promozione. Nel corso dell’evento dedicato all’eccellenza italiana, sarà reso omaggio al compositore livornese Pietro Mascagni, simbolo della creatività e del talento musicale nazionale. Voleri (direttore artistico del Festival): "L’esecuzione di sue composizioni in un contesto del genere rappresenta un tributo autorevole alla sua musica ed ai valori universali che essa incarna"

Il Mascagni Festival sarà presente alla serata di gala organizzata da Toscana Promozione in occasione dell’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, sabato 7 febbraio, a Milano (Terme De Montel). Nel corso dell’evento dedicato all’eccellenza italiana, sarà reso omaggio al compositore livornese Pietro Mascagni, simbolo della creatività e del talento musicale nazionale: “Abbiamo volentieri raccolto l’invito ad essere presenti con una nostra specifica iniziativa – afferma Marco Voleri, direttore artistico del Mascagni Festival che interverrà insieme al direttore amministrativo della Fondazione Goldoni Massimiliano Mautone – che conferma la nostra vocazione ed il nostro impegno per promuovere nel mondo l’opera di Mascagni. L’esecuzione di sue composizioni in un contesto del genere rappresenta un tributo autorevole alla sua musica ed ai valori universali che essa incarna”.

La parte musicale vedrà protagonista il giovane soprano Claire Nesti, allieva della Mascagni Academy, che interpreterà celebri arie e intermezzi mascagnani, accompagnata al pianoforte dal maestro Massimo Salotti.

L’omaggio a Mascagni proseguirà con l’intervento di Francesca Albertini Mascagni, sua pronipote e vice presidente del Comitato Promotore M° P. Mascagni, che ha sostenuto il Festival fin dalla prima edizione; sarà lei ad arricchire la serata con dei video illustrativi e storici delle Olimpiadi che si svolsero nel 1960 in Italia: “La musica di Pietro Mascagni non è nuova in ambiente olimpico – dichiara – già per l’edizione dei Giochi a Roma, fu il suo celebre “Inno del Sole”, tratto dall’opera Iris a risuonare in diverse occasioni ufficiali”; tra queste, la cerimonia di apertura ufficiale dei Giochi nello Stadio Olimpico al momento dell’ingresso in campo della bandiera dei cinque cerchi ed in quella di chiusura.

