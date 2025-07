Il Mascagni Festival debutta in Giappone

Prima assoluta di “Cavaller-Ia Rusticana: L’amore ai tempi del digitale” in programma il 16 luglio al padiglione Italia di Expo Osaka. Un’opera che fonde passato e futuro, uomo e macchina, Mascagni e algoritmi, di cui Marco Voleri è coautore e regista

Il Mascagni Festival debutta in Giappone con la prima assoluta di “Cavaller-Ia Rusticana: L’amore ai tempi del digitale” in programma il prossimo 16 luglio al padiglione Italia di Expo Osaka, all’interno della settimana dedicata alla Regione Toscana. “Si tratta di un nuovissimo spettacolo che vedremo anche a Livorno in prima nazionale all’interno del Festival il 6 settembre – afferma il direttore artistico Marco Voleri coautore e regista di questo lavoro – e nasce da una domanda che mi sono posto: capire se la perfezione tecnologica può davvero sostituire l’imperfezione dell’animo umano. Spoiler: non può. Ma può imparare a sentirne la mancanza. Insieme al musicista Massimo Salotti, abbiamo così ideato un lavoro che porterà gli spettatori nell’anno 3025, in un mondo senza emozioni, dove un’intelligenza artificiale riscoprirà l’amore umano… e si smarrirà”.

Nasce così un’opera che fonde passato e futuro, uomo e macchina, Mascagni e algoritmi. Una Sicilia ottocentesca rinascerà tra i circuiti di AURA-3025: l’intelligenza artificiale che non sa amare… ma comincia a desiderare. Il cuore dello spettacolo è il confronto: tra voce viva e voce sintetica, tra sentimento e calcolo. Arie immortali come “Voi lo sapete, o mamma” o “Addio alla madre” si intrecciano con remix digitali in tempo reale, in una sfida musicale tra uomo e macchina. “Una riflessione poetica sull’arte l’identità e la memoria – spiegano gli autori – dove la perfezione cede il passo all’errore che commuove. Dove anche un algoritmo può inchinarsi davanti a Pietro Mascagni”. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Italia Festival, è una produzione Mascagni Festival / Bernini srl ed avrà come protagonisti il soprano Rachel Jane Stellacci, il tenore Davide Piaggio ed il pianista Massimo Salotti; intelligenza narrante Aura-3025; tecnologia AI a cura di Borgo Interactive srl.

Condividi:

Riproduzione riservata ©