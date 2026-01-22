Il musicista Paolo Angeli sul palco della Goldonetta

Sabato 24 gennaio alle 21.30, la Goldonetta ospiterà un innovatore della scena musicale internazionale, Paolo Angeli, noto per la sua chitarra sarda preparata, un’orchestra a 25 corde che intreccia composizione e improvvisazione, creando un’esperienza unica per gli spettatori. Lema, titolo del tour (in spagnolo motto o slogan) è una sintesi diretta, capace di inglobare la complessità di un pensiero musicale senza steccati tra i generi, in cui Paolo Angeli narra un altro Mediterraneo, in cui affiora una tessitura temporanea e una componente che rivendica spallate post-rock. Chi ha assistito a una performance di Paolo Angeli, sa di trovarsi difronte ad un viaggio musicale omerico. Una navigazione fatta di partenze, approdi, in cui composizione e improvvisazione tessono il racconto, all’interno del quale si avvicendano melodie struggenti e rumori che rimandano a paesaggi sonori ora post industriali, ora legati alla natura. Paolo Angeli, originario di Palau, cresce con il viso rivolto verso il mare. Partendo dallo strumento tradizionale, grazie all’apprendistato decennale con il maestro Giovanni Scanu e alle influenze dei visionari dell’avanguardia del ‘900, ha ideato la chitarra sarda preparata, vero e proprio strumento-orchestra. A partire dalla metà degli anni ’90, coglie le influenze del free jazz, folk noise, pop minimale, flamenco contemporaneo, musica araba e post-rock, e approda a una sintesi di linguaggio in cui colloca nella contemporaneità la musica tradizionale sarda. L’improvvisazione costituisce il cuore pulsante dei trent’anni anni di carriera di Paolo Angeli, intesa come materiale di collegamento e come sviluppo delle strutture compositive, ma anche come pratica di comunicazione tra musicisti di ogni latitudine e cultura musicale. Il suo percorso si corona nel 2018 con un’esibisce alla Carnegie Hall di New York, entrando così nella rosa dei più importanti musicisti ‘innovatori con radici’ della scena mondiale, definendo la rotta inedita di una musica d’avanguardia mediterranea. Paolo Angeli ha pubblicato 13 album da solista e collaborato ad oltre 50 dischi. Dal 2005 vive in Spagna e suona regolarmente in tour nei più importanti festival e teatri di tutti i continenti. Ha improvvisato e collaborato con centinaia di musicisti, tra cui Pat Metheny (che dal 2003 utilizza una copia della Paolo Angeli Guitar), Fred Frith, Iva Bittóva, Hamid Drake, Evan Parker, Antonello Salis, Jon Rose, Iosonouncane.

Biglietti: prezzo unico 5€, in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) aperta martedì e giovedì con orario 10-13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30 oppure su goldoniteatro.it

