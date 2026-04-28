Il pianista Vitaly Pisarenko chiude la rassegna Classica con gusto

Foto di Andreea Tufescu

Acclamato a livello internazionale, si esibirà il 30 aprile in un programma originale dedicato a Chopin, Schubert, Clementi e Schumann tutti uniti dalla stessa tonalità. La serata si svolgerà con la consueta formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate e il buffet finale

È stato applaudito nelle sale da concerto, nei teatri e nei festival in oltre 30 paesi al mondo sia come solista che al fianco di prestigiose orchestre: è l’affermato pianista Vitaly Pisarenko, atteso giovedì 30 aprile, alle ore 21 in Goldonetta in “Viaggio in fa diesis minore: le sfumature del colore”, concerto conclusivo della quindicesima edizione della rassegna di musica da camera “Classica con gusto” della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti. Di origini ucraine e residente da molti anni a Londra, Pisarenko è stato definito dal New York Times “Pianista di immenso talento, con una tecnica prodigiosa e innumerevoli sfumature …”; a Livorno lo ascolteremo in un programma originale che prevede l’esecuzione di capolavori di Chopin, Schubert, Clementi e Schumann accomunati da una particolarità: quella di essere scritti tutti nella stessa tonalità. “Proporre un programma di brani composti in un’unica tonalità, in questo caso il fa diesis minore – afferma il M° Carlo Palese che firma il progetto artistico della rassegna – è un po’ come dipingere tele diverse utilizzando un solo colore; non monotonia ma uno studio sulle sfumature che in realtà ci rivela un mondo di emozioni nuove, e diversissime. Uno studio sul colore, si direbbe nel mondo delle arti figurative, per descrivere un percorso musicale che Pisarenko esalterà con le sue doti di eccezionale virtuoso e fine interprete”. La serata si aprirà con un’opera di grande intensità e spirito patriottico, quale la Polonaise op. 44 di Fryderyk Chopin che racchiude al suo interno le due danze principali polacche: la Mazurka e la Polacca. Seguirà la Sonata D 571 pagina immediatamente comunicativa dal grande fascino del compositore romantico Franz Schubert, che di questa sonata compose solo il movimento iniziale (Allegro moderato) lasciando incompiuto il lavoro che fu pubblicato solo sessanta anni dopo la sua scomparsa. Nella seconda parte sarà proposta all’ascolto la Sonata op. 25 n. 5 di Maurizio Clementi, opera di rara intensità drammatica, uno dei capolavori del repertorio pianistico classico preromantico; considerato uno dei “padri” del moderno pianoforte, Clementi scrisse molte Sonate, studiate ed apprezzate dai grandi musicisti che seguirono e svilupparono i suoi insegnamenti e tra questi lo stesso Beethoven. La serata sarà chiusa dalla Sonata n. 1 op. 11 una delle composizioni più alte e significative di Robert Schumann che impiegò due anni per ultimarla: allora poco più ventenne, la dedicò alla sua innamorata, l’affermata pianista Clara Wieck che pochi anni dopo divenne sua moglie nonostante la forte opposizione del padre di lei; un’opera che presenta estreme difficoltà esecutive tra slanci appassionati e momenti di lirismo, fino al potente e grande affresco sonoro del finale.

Tutte le informazioni sull’artista su goldoniteatro.it

La serata si svolgerà con la consueta formula che unisce il momento musicale con una conoscenza e dialogo diretto con gli artisti protagonisti delle serate, fino al simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori. Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su goldoniteatro.it

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