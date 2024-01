“Il Teatro a Livorno”, ciclo di conferenze al Goldoni su arte e spettacolo

Anche quest’anno prosegue l'attività divulgativa al Teatro Goldoni sui temi dell'arte dello spettacolo. Il programma

Anche quest’anno prosegue l’attività divulgativa al Teatro Goldoni sui temi dell’arte dello spettacolo. Si inizia mercoledì 10 gennaio alle 17 in Sala Mascagni con la dott.ssa Rossana Chiti che esporrà il suo lavoro di ricerca sulla ricostruzione della vita musicale nella Livorno di metà ottocento, uno sguardo su curiosità e fonti inedite. I campi in cui si articola la vita musicale di un territorio sono molteplici. Se per i campi legati alla tradizione orale la ricostruzione è oggettivamente ardua in quanto per loro natura poco documentati, altri settori, invece – se si esclude il caso dei centri musicali più importanti – tendono a rimanere quasi inosservati perché l’attenzione si concentra altrove, su aspetti più spettacolari e anche più immediatamente ricostruibili. Questo è anche il caso di Livorno.

Le altre conferenze in programma sempre con inizio alle 17. Il 31 gennaio il professor Paolo Edoardo Fornaciari con la sua ricerca filologica sulle canzoni patriottiche dell’ epoca risorgimentale livornese; il dott. Giuseppe Donateo ci illustrerà il 7 febbraio una sua recente pubblicazione sull’esperienza di librettista e romanziere del commediografo livornese Dario Niccodemi; Clara Errico e Michele Montanelli, il 21 febbraio parleranno di un lavoro di ricerca in atto sulle vicende del Regio Teatro Rossini di Livorno, dal 1842 al 1944, cento anni di spettacoli lirici e di prosa; il 12 marzo il professor Massimo Signorini una carrellata sugli organi ed harmonium della provincia di Livorno, ancora esistenti, sostituiti, ancora funzionanti o scomparsi; le dottoresse Giulia Perni e Alessandra Rey, il 22 marzo una conferenza sulla nota famiglia di pittori labronici Tommasi, in “un dialogo fra colori e note”.

Ingresso libero – per informazioni 0586.204206/225 www.teatrogoldoni.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©