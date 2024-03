Il Teatro a Livorno, incontro con Massimo Signorini

Continuano gli appuntamenti nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni con le conferenze Il Teatro a Livorno. Nuovo appuntamento martedì 12 marzo alle 17. Ingresso libero

Continuano gli appuntamenti nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni con le conferenze Il Teatro a Livorno: martedì 12 marzo, alle 17, Massimo Signorini terrà un incontro che vuole essere un preludio alla pubblicazione di una testimonianza relativa al rapporto storico tra l’utilizzo dell’organo e la città di Livorno, esteso in parte anche alla sua provincia. In questo percorso di ricerca si parlerà degli organi e affini, che si sono avvicendati nei tempi passati, a quelli che sono andati distrutti nei bombardamenti della Seconda guerra mondiale e a quelli che si sono invece salvati dalla furia della devastazione bellica; gli organi che erano in chiese, spedali, ville storiche, bagni penali, musei demoliti nei vai periodi storici o scomparsi senza una spiegazione logica e senza documentazione. Il percorso di lettura dei dati procederà in senso cronologico agli eventi, considerando non l’anno di costruzione dell’edificio bensì l’anno di accoglienza dell’organo o dei suoi affini nell’edificio stesso. Sono stati estrapolati e riportati direttamente dai vari testi storici le trascrizioni inerenti alle informazioni più interessanti.

Massimo Signorini concertista di fisarmonica di fama nazionale e docente in ruolo di fisarmonica al Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa” di Avellino. Dopo aver ottenuto la laurea specialistica in Cinema Teatro e Produzioni Multimediali e conseguito il Master in Comunicazione Pubblica e Politica, nel 2012 presso l’Università degli Studi di Pisa, ha recuperato il nome dell’Accademia degli Avvalorati di Livorno e riportando il suo nome in vita sotto forma di associazione, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni musicali ed artistiche della Città di Livorno. Pubblica le sue opere musicali e di ricerca con Ut Orpheus, Il Campano e Sillabe. Ingresso libero. Per informazioni 0586.204206/225 www.teatrogoldoni.it.

