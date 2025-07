(1) Allegati (1) IL CARTELLONE SINTETICO DEGLI EVENTI

Il Goldoni presenta la nuova stagione

Un cartellone ricco tra lirica, prosa e sinfonica. Mautone, Salvetti, Rafanelli e Gamba: “Coraggio e visione”. La prosa, da Shakespeare a Italo Svevo, vedrà interpreti d’eccezione come Silvio Orlando, Elio Germano e Milena Vukotic

di Giulia Bellaveglia

Sipario alzato sulla stagione 2025-2026 del Teatro Goldoni. Un cartellone intenso, ricco di appuntamenti e soprattutto carico di significato in un contesto in cui il settore culturale deve fare i conti con i tagli. La lirica torna protagonista con titoli come “Otello”, “La vedova allegra”, e l’originale rilettura “La tragédie de Carmen”, accanto a rarità come “Adriano in Siria”. La prosa, da Shakespeare a Italo Svevo, vedrà interpreti d’eccezione come Silvio Orlando, Elio Germano e Milena Vukotic. Sul versante sinfonico, un viaggio musicale tra Mahler, Strauss, Verdi e Mozart, senza dimenticare le celebrazioni per Mascagni e gli appuntamenti cameristici. A dare il benvenuto è stato Massimiliano Mautone, direttore amministrativo della Fondazione: “Grazie a tutti per essere qui – dice – Il mio primo pensiero va al sindaco Salvetti, all’assessora Rafanelli e al mio collega, il direttore artistico Gamba. Un grazie anche a Regione Toscana, Mic, Fondazione Livorno, Unico, Etruria e in generale a tutti i nostri partner. Il riconoscimento Ico ottenuto dall’orchestra sarà un tassello fondamentale della programmazione”. Accanto a lui, il sindaco Luca Salvetti ha offerto un intervento appassionato, toccando le difficoltà attuali. “Al di là del bellissimo programma, che assicuro conterrà anche la serata di beneficienza Perché il Goldoni è il Goldoni, è importante ribadire che la cultura non può essere considerata un lusso. Stiamo vivendo un periodo complesso, in cui i tagli al settore sono evidenti. Non possiamo accettare che venga sacrificata: questo penalizza lavoratori, progetti e strutture. Livorno non ci sta e continuerà a sostenere con convinzione il Goldoni”. Sulla stessa linea anche l’assessora alla cultura Angela Rafanelli: “Siamo in un luogo sacro. Il teatro è uno spazio per la mente e per l’anima, dove si esercita la libertà di espressione e la convivenza. È questo che ci fa crescere come comunità. L’arte teatrale non è solo intrattenimento, ma una forma di cittadinanza attiva”. “Un cartellone di qualità, passione e un pizzico di coraggio” conclude il direttore artistico Emanuele Gamba. Il programma completo e le informazioni sulla biglietteria sono consultabili sul sito www.goldoniteatro.it.

