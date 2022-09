Il Teatro va a Scuola con il Progetto Accoglienza

Queste le scuole coinvolte: Liceo Enriques, ITIS Galilei, ISIS Niccolini Palli. I docenti saranno quelli dei laboratori teatrali della Bottega d’Arte del Teatro Goldoni, del Centro Artistico Il Grattacielo, del Nuovo Teatro delle Commedie, del Teatro Vertigo e del Teatro della Brigata

Questa settimana suonerà la prima campanella per gli studenti livornesi e, alcuni di loro, le classi prime, troveranno ad accoglierli degli insegnanti speciali, i docenti dei laboratori teatrali della Bottega d’Arte del Teatro Goldoni, del Centro Artistico Il Grattacielo, del Nuovo Teatro delle Commedie, del Teatro Vertigo e del Teatro della Brigata.

Il Progetto Accoglienza organizzato dal Teatro Goldoni con il sostegno del CRED viene proposto da anni all’interno delle scuole, ed ha come obiettivo quello di facilitare la conoscenza tra gli studenti e di renderli consapevoli dell’importanza del contributo individuale nella costruzione del gruppo-classe e di un ambiente di apprendimento costruttivo e sereno.

L’ora del Progetto Accoglienza, sarà un incontro di presentazione, sviluppato attraverso il gioco ed il racconto di sé, che prevede prima un lavoro in coppia e successivamente uno di relazione del singolo con l’intero gruppo-classe.

L’operatore, dopo aver facilitato l’incontro iniziale e incoraggiato la presa di parola di ogni studente di fronte ai coetanei, sfiderà il gruppo con un gioco-attività che consisterà nel raccontare una storia insieme seguendo alcune regole molto specifiche e restrittive che l’operatore comunicherà ad inizio attività. Il gioco diventerà il pretesto per la messa in campo di strategie di squadra, per la riflessione collettiva su quali comportamenti sono efficaci e quali invece non facilitano la collaborazione, su quali sono le cose che sappiamo fare insieme e quali invece quelle su cui dovremo allenarci per affrontare con maggiore serenità la convivenza nei cinque anni di scuola che abbiamo di fronte. L’obiettivo dell’operatore teatrale è che siano i ragazzi stessi a prendere la parola, a raccontare le scoperte fatte, i dubbi e gli stupori. Incoraggiare a fare domande e a dire la propria opinione permette ai ragazzi di trovare la propria voce nel gruppo.

Queste le scuole coinvolte: Liceo Enriques, ITIS Galilei, ISIS Niccolini Palli

Per ulteriori informazioni e richieste riguardo a questo o ad altri percorsi ed interventi progettati per il mondo della Scuola (destinati agli studenti o al corpo docenti) potete contattare l’Ufficio Formazione del Teatro Goldoni al numero 0586-20.42.06 e per mail: [email protected].

Condividi: