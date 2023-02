“Il viaggio nella Notte”, in Goldonetta il concerto di Davide Cabassi

Si preannuncia davvero appassionante il viaggio musicale che venerdì 17 febbraio, alle 21 al Teatro La Goldonetta, animerà il nuovo appuntamento della rassegna “Classica con gusto”, la stagione di Musica da Camera della Fondazione Goldoni

Dalle suggestioni romantiche di Robert Schumann, tra opere che richiamano notturni e chiarori dell’alba con una straordinaria freschezza melodica ed intimo lirismo, allo scrigno prezioso di sensazioni, colori, favole e immagini della vecchia Russia con i celeberrimi Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgskj: si preannuncia davvero appassionante il viaggio musicale che venerdì 17 febbraio, alle 21 al Teatro La Goldonetta di Livorno, animerà il nuovo appuntamento della rassegna “Classica con gusto”, la stagione di Musica da Camera della Fondazione Goldoni con il progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti. Protagonista assoluto del concerto dal titolo “Viaggio nella notte” sarà il pianista Davide Cabassi, affermato artista nel panorama musicale nazionale ed internazionale apprezzato ed applaudito per le sue eccezionali doti tecniche, espressive ed interpretative; ha suonato con le maggiori orchestra europee ed americane, collaborando con direttori come Gustav Kuhn, James Conlon, Daniele Gatti, Asher Fisch e per le più importanti realtà musicali italiane ed estere, invitato sia in Europa che in più di 35 Stati Americani, in Cina e in Giappone in sale quali la Carnegie Hall a New York, Rachmaninoff Hall a Mosca, Gasteig a Monaco di Baviera, Mozarteum a Salisburgo, Louvre e Salle Gaveau a Parigi, Forbidden City Hall e NCPA a Pechino.

Il concerto si aprirà con quattro Nachtstücke (Pezzi notturni) op. 23 ed Gesänge der Frühe (Canti dell’alba) op.133 in cui si avverte forte l’esigenza di Schumann non solo di suggerire impressioni della natura colta tra visioni oscure ed allusive della notte od il suo risveglio ai chiarori dell’alba, ma di percepire questi riflessi come specchio dei vari stati dell’animo umano, secondo una poetica tanto cara al periodo romantico, di cui il compositore tedesco fu tra i primi e straordinari interpreti.

Nella seconda parte della serata potremo ascoltare l’opera diMussorgsky nella sua versione originale, quella per pianoforte, dopo averla apprezzata proprio al Goldoni nella versione orchestrale di Maurice Ravel nel concerto inaugurale della stagione sinfonica. Si potranno così ancora più apprezzare le tendenze espressive, il gusto per le scene popolari, le incursioni tra mondo della fiaba e dell’infanzia, il senso del grottesco e del macabro, che permeano quest’opera meravigliosa, tra le più amate del repertorio classico, capace di conquistare fin dal primo ascolto. Appassionato camerista, Cabassi ha suonato in numerose formazioni da camera e il suo vastissimo repertorio segnala, tra l’altro, particolare interesse per la musica d’oggi – molte sono le composizioni a lui dedicate eseguite in prima assoluta. Una lunga collaborazione con il Teatro alla Scala l’ha portato a suonare per étoile quali Roberto Bolle, Svetlana Zacharova, Massimo Murru e Sylvie Guillem. Parallelamente all’attività concertistica, Cabassi ha intrapreso un’intensa attività discografica per etichette prestigiose. Insegna nei conservatori italiani dal 2003; nel 2010 ha fondato con la moglie, la pianista russa Tatiana Larionova, la stagione concertistica Primavera di Baggio, per valorizzare e rilanciare culturalmente la periferia disagiata della sua città, coinvolgendo i bambini ed “invadendo” gli spazi associativi, specie quelli riscattati dalle mafie.

Al termine del concerto, consueto buffet offerto dagli organizzatori, con la partecipazione del protagonista della serata per un confronto finale con il pubblico.

Biglietti (posto unico numerato € 10) in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10-13, il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

Condividi: