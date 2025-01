Il virtuosismo di Samuele Telari, fisarmonica in “Il Respiro Infinito”

Appuntamento giovedì 16 gennaio in Goldonetta alle ore 21. La rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, arriva un autentico virtuoso della fisarmonica, Samuele Telari, capace di far suonare il proprio strumento in modo totale attingendo al repertorio pianistico, organistico fino alla grande orchestra sinfonica

Giovedì16 gennaio, alle ore 21 in Goldonetta per “Classica con gusto”, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli pianoforti, arriva un autentico virtuoso della fisarmonica, Samuele Telari, capace di far suonare il proprio strumento in modo totale attingendo al repertorio pianistico, organistico fino alla grande orchestra sinfonica. “Quando si ascolta la fisarmonica – afferma il M° Carlo Palese che cura il progetto artistico della rassegna – si avverte la presenza evidente del flusso di aria necessario a produrre i suoni; una suggestione unica che regala alla musica il senso del respiro di un organismo vivo. Il programma che abbiamo pensato per questa occasione, dal titolo emblematico “Il respiro infinito”, si caratterizzerà per la sua grande varietà ed appeal, spaziando dalle esili trame mozartiane fino alla meravigliosa suite dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, passando per Schubert e Shostakovich, compositore di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa”.

La serata, dopo l’Andante Kv 616 di Wolfgang Amadeus Mozart, proseguirà con Dmitri Shostakovich (Preludio e Fuga op.87 n.7 e n.15) e tre pagine di Franz Schubert Impromptu op.90 n. 2, Impromptu op.142 n.2 e n.4. La seconda parte del concerto sarà dedicata alle Suite da “Lo schiaccianoci” op. 71 di Piotr Tchaikovsky, opera tra le più amate dal pubblico di tutte le età della quale nel 2023 ha eseguito in prima esecuzione per MITO – Festival internazionale della musica, una nuova trascrizione (dall’Ouverture-miniature, alla Marcia, le celeberrime Danze della Fata confetto, russa [Trépak], araba, cinese, dei mirliton fino al Valzer dei fiori).

Apprezzato solista e strumentista da camera, Samuele Tellari ha incluso tra i suoi ultimi applauditi impegni recitals presso sale prestigiose come la Wigmore Hall, il Concertgebouw Amsterdam ed il Berlin Konzerthaus; ha preso parte a diversi Festival internazionali con importanti collaborazioni artistiche e nel corso dell’ultimo anno si è esibito presso la Tauberphilarmonie, Lacmus festival, Cantiere Internazionale di Montepulciano, Festival Orizzonti, Portsmouth Guildhall; nel 2025 debutterà con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali in occasione delle celebrazioni degli 80 anni dell’orchestra. Le sue esecuzioni sono trasmesse con regolarità da BBC Radio 3 e Rai Radiotre. Tra i premi ricevuti, il primo posto al Concorso Arrasate-Hiria 2018 ed il Premio Città di Castelfidardo nel 2013. attualmente docente di Fisarmonica presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia – Sede di Darfo.

Come di consueto l’artista ed il programma saranno presentati al pubblico dal M° Palese in apertura di concerto, mentre alla fine ci sarà il simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori.

Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©