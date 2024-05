In Goldonetta il concerto degli Ensambe del liceo musicale Niccolini-Palli

Continua lunedì 13 maggio alle 21, in Goldonetta, Laboratori in scena, la rassegna teatrale che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte del Teatro Goldoni, che “Studenti alla Ribalta!”, la rassegna nata per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati all’interno di alcune scuole.

Dopo il successo dell’evento “Musica e Popoli: Livorno paesaggio sonoro”, andato in scena lo scorso 4 maggio, tornano sul palco della Goldonetta gli studenti del Liceo Musicale Niccolini Palli.

Lunedì sera, dieci ensemble diversi, si alterneranno con una proposta musicale frutto dell’ attività di allargamento dell’offerta formativa di cui il dipartimento di esecuzione ed interpretazione si avvale grazie ad una organizzazione didattica peculiare che permette l’approfondimento e l’ampliamento della programmazione curricolare, nonché la valorizzazione delle eccellenze. Le classi di flauto, clarinetto, corno, sax, canto, percussioni, pianoforte e musica elettronica, musica da camera e per finire l’orchestra d’archi con interpreti solisti ci accompagneranno in un percorso che spazierà dal Barocco ai giorni nostri.

Biglietti € 5 in vendita c/o la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

