In Goldonetta il concerto finale del concorso Young opera musicians

Hanno una sonorità seducente capace di creare emozioni profonde, sia come solisti che all’interno di una compagine orchestrale: sono il flauto e l’arpa, due strumenti “antichi” per origine e sviluppo, ma pienamente moderni nella loro capacità di parlare all’ascoltatore contemporaneo. Opera Music Management, la struttura artistica imprenditoriale che gestisce l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart”, ha scelto questi come oggetto di selezione per giovani artisti nell’ambito della quinta edizione di YOM – Young Opera Musician, il cui concerto finale si terrà mercoledì 17 dicembre, alle ore 18.30 in Goldonetta. L’iniziativa, ad ingresso libero fino esaurimento posti, è inserita negli appuntamenti della stagione di musica da camera dell’Orchestra e permetterà di ascoltare sei giovani esecutori (tre per strumento) che sono stati scelti tra le quasi 200 candidature complessive ricevute da tanti paesi europei (oltra all’Italia, da Spagna, Belgio, Russia, Polonia, Repubblica della Moldavia, Romania, Lituania): “È una grande soddisfazione – esordisce Luciano Corona, direttore artistico dell’Orchestra de Bernart e che sarà presidente di giuria in questo concorso finale – vedere anno dopo anno crescere una competizione che si è proposta fino dalle origini di scoprire esecutori under 23 e valorizzarli immediatamente in concerti davanti al pubblico: sarà così anche questa volta, quando potremo ascoltare la vincitrice o il vincitore nel concerto di Natale di venerdì prossimo al Duomo di Livorno, oltre il suo inserimento nell’organico della nostra orchestra”. Il concerto finale, vedrà l’Orchestra del Goldoni guidata dal M° Gianluca Greco insieme ai giovani candidati che si misureranno all’interno di un programma incentrato sul Concerto per Flauto e Arpa K299 di Wolfgang Amadeus Mozart e Introduction et Allegro di Maurice Ravel: per il flauto Teresa De Broeck, Alessia Scilipoti e Chiara Venturini; per l’arpa Agatha Bocedi, Letizia Lazzerini e Martina Natuzzi. Sarà inoltre possibile per il pubblico presente esprimere il proprio giudizio nelle varie fasi del concorso.

