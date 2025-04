In Goldonetta il concerto Trovò la poesia

Venerdì 18 aprile, alle ore 21 in Goldonetta, due capolavori di Mozart e Strauss con l’Orchestra da Camera del Teatro Goldoni nel nuovo appuntamento per i Concerti da camera

Si rimane affascinati di fronte alla bellezza del celeberrimo “Adagio” della Serenata n.10 K361 “Gran Partita” di Wolfgang Amadeus Mozart, probabilmente una delle pagine più sublimi di tutta la storia della Musica, che sarà proposta all’ascolto nel nuovo appuntamento per i Concerti da camera dell’Orchestra del Goldoni in programma venerdì 18 aprile, alle ore 21 in Goldonetta. “Abbiamo voluto caratterizzare il tema della serata con il titolo Trovò la poesia – afferma il M° Luciano Corona che cura la concertazione della serata – ricorrendo ad una chiara citazione dellaLa bohème di Giacomo Puccini, perché uno dei brani più “poetici” di tutto il repertorio musicale è racchiuso proprio nella Gran partita mozartiana, reso celebre dal film Amadeus di Milos Forman”; infatti, in una delle scene più famose del film vincitore di otto premi Oscar, il musicista Antonio Salieri la descrive così: “Era una musica che non avevo mai sentito, espressione di irrefrenabili desideri. Sembrava di ascoltare la voce di Dio”. Si tratta, quindi, di una delle vette musicali di ogni tempo e se probabilmente non è attendibile la notizia del primo biografo di Mozart secondo cui la Serenata n.10 fu il dono di nozze di Wolfgang alla moglie Costanze, certo è che quest’opera conquista l’ascoltatore dalla prima all’ultima nota (con il brillante Finale – molto allegro, ennesimo esempio della natura gioiosa della musica mozartiana), pervasa com’è da una felicissima e freschissima inventiva melodica. “L’ensemble di Fiati dell’Orchestra del Goldoni con il supporto del contrabbasso – prosegue il M° Corona – è pronta a regalare poesia e musica al pubblico e faremo precedere questo lavoro da un altro gioiello, la Serenata per fiati in mi minore op.7 di Richard Strauss”. Di un secolo successiva alla Serenata di Mozart, la breve e melodica Serenata op.7 fu composta da Strauss all’età di 17 anni, mentre era ancora allievo del liceo della sua città natale e pur essendo ispirata ai modelli ereditati dal passato (tra cui ovviamente Mozart), presenta in filigrana quello stile e bellezza che renderanno celebre nel mondo la musica del musicista bavarese. L’ensemble orchestrale sarà composto da 15 elementi: contrabbasso Tommaso Menicagli; Flauto Guido Garofano e Désirée Del Santo; Oboe Tommaso Guidi e Lucrezia Di Caro; Clarinetto Federico Macagno e Emanuele Gaggini; Corno di bassetto David D’Alesio e Arianna Rossi; Fagotto Luciano Corona e Chiara Baicchi; Corno Paolo Faggi, Alessio Vinciguerra, Simone Orsini e Daniele Cofano.

Biglietti in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; prezzi: posto unico numerato € 5 (€ 2 per gli abbonati alla Stagione Sinfonica e Classica con Gusto.

