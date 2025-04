In Goldonetta “La Musica Perfetta”

Giovedì 10 aprile alle 21in Goldonetta il nuovo appuntamento di “Classica con gusto”, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti che vedrà protagonista l’affermato Quartetto Guadagnini

“La musica perfetta”: è questo l’accattivante tema che giovedì 10 aprile, alle ore 21 animerà la Goldonetta per il nuovo appuntamento di “Classica con gusto”, la rassegna di musica da camera della Fondazione Teatro Goldoni e Menicagli Pianoforti che vedrà protagonista l’affermato Quartetto Guadagnini composto da Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini violino, Matteo Rocchi viola, Alessandra Cefaliello violoncello.

“Tutti i più grandi compositori di ogni epoca hanno amato la formazione del quartetto d’archi e le hanno dedicato autentici capolavori – afferma il maestro Carlo Palese che firma il progetto artistico della rassegna – Le parti di cui si compone riassumono, per così dire, il nucleo essenziale di un’orchestra. Perfetta, oltre alla musica, deve essere la coesione tra strumenti appartenenti alla stessa famiglia, chiamati ad interagire come un’unica entità”.

Formazione classica per eccellenza, il quartetto d’archi è il luogo dove il far musica insieme trova forse il suo momento più alto per l’assoluta necessità di una condivisione di idee ed intenzioni e ne avremo un esempio mirabile con il Quartetto Guadagnini, vincitore di premi internazionali e che ha al proprio attivo concerti nelle più importanti sale italiane ed estere (Francia, Austria, Germania, Svizzera, Finlandia, Ungheria, Giappone, Cina, Sud America, Thailandia, Emirati Arabi) e prestigiose collaborazioni artistiche.

Particolarmente ricco il programma della serata che si muove dalla fine del ‘700 con Joseph Haydn per passare a due capolavori del ‘900: in apertura, del grande compositore austriaco, sarà proposto all’ascolto il Quartetto in sol minore Op.74 n.3 detto il “Cavaliere”, nome dovuto al ritmo iniziale e conclusivo che ricorda una cavalcata e che affascina per i colori brillanti e vivaci della sua scrittura di sapore orchestrale con risalto virtuosistico affidato al primo violino. Si passerà quindi alla musica di Dmitrij Shostakovich, tra i più importanti musicisti del ‘900 e di cui ricorrono i 50 anni della scomparsa con il Quartetto in sol maggiore n.6 op. 101 ed in chiusura di Leos Janàcek il celebre Quartetto n.1 “Kreutzer Sonata” ispirato al romanzo breve di Tolstoj “La Sonata a Kreutzer”.

Come di consueto, artisti e programma saranno presentati al pubblico dal M° Palese in apertura di concerto, mentre alla fine ci sarà il simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori.

Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it

