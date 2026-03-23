In Spagna la prima call internazionale della Mascagni Academy
Da sinistra il direttore artistico del teatro spagnolo e il direttore artistico del Mascagni Festival
Un passo concreto per valorizzare i talenti della lirica e rafforzare il dialogo tra istituzioni culturali europee
Oggi al Teatro Pérez Galdós di Las Palmas Ópera de Las Palmas de Gran Canaria – ACO si è svolta la prima call internazionale della Mascagni Academy 2026, momento chiave nel percorso di crescita e internazionalizzazione del progetto. Alla presenza del direttore artistico del teatro spagnolo e del direttore artistico del Mascagni Festival, l’iniziativa conferma la vocazione internazionale del progetto che, negli anni, attraverso le call ha offerto a giovani cantanti provenienti da Albania, Bulgaria, Svizzera, Finlandia, Turchia e Spagna l’opportunità di essere ascoltati direttamente nei propri Paesi di origine. Un passo concreto per valorizzare i talenti della lirica e rafforzare il dialogo tra istituzioni culturali europee. Formazione, visione, internazionalità: il futuro della Mascagni Academy è già in scena.
Prossime tappe
8 aprile – Teatro Goldoni Livorno
13 aprile – Opera Bale İstanbul
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